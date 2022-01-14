TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na katılım gösterecek öğrenciler TUS başvuru tarihleri araştırmasına başladı. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihleri belli olurken TUS başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığı merak ediliyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurular alınacak. Peki TUS başvurusu ne zaman? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir? İşte son bilgiler…