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Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 12:29

TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na katılım gösterecek öğrenciler TUS başvuru tarihleri araştırmasına başladı. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihleri belli olurken TUS başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığı merak ediliyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurular alınacak. Peki TUS başvurusu ne zaman? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir? İşte son bilgiler…

TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

TUS başvuru kılavuzu son günlerde binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 14 Ocak tarihinde Tıpta Uzmanlık Sınavı başvurusu başlarken başvuru ücreti, şartları ve kılavuz detayları merak ediliyor. Bilindiği gibi adaylar başvuru ücretini yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinden öğrenebilecek. Gözler bugün ÖSYM'nin resmi sitesine çevrildi. Peki TUS başvurusu ne zaman? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

TUS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

TUS başvurusu 14 Ocak 2022 tarihinde yani bugün başladı. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından 2022 sınav başvuru ücreti de açıklanacak. Kılavuzun gün içinde yayınlanması bekleniyor.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 14 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır. Geç başvurular ise 2 Şubat'ta alınacak.

TUS NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

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TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

TUS 1. dönem 6 Mart tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15'te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
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TUS başvurusu ne zaman, kılavuz geldi mi? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir?
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