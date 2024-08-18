Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
10:13
TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?
TUS saat kaçta sorusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS bugün gerçekleşiyor. 2024-TUS/2 sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri'nden oluşan sınavın her bir oturumda 100 soru bulunuyor. Peki TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? TUS 2 sınavı, kaç soru, İşte TUS sınavı oturum saatleri...