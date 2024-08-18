TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 100 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.

Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecekler.