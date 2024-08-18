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Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:13

TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

TUS saat kaçta sorusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS bugün gerçekleşiyor. 2024-TUS/2 sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri'nden oluşan sınavın her bir oturumda 100 soru bulunuyor. Peki TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? TUS 2 sınavı, kaç soru, İşte TUS sınavı oturum saatleri...

TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

TUS saat kaçta sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. İki oturumdan oluşan Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS bugün gerçekleşiyor. Doktor adaylarının uzmanlıklarını alabilmek adına başvurdukları bu sınavın her bir oturumda 100 soru olacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki oturumda tamamlanacak. Peki TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

TUS 2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.
İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.
Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve 135 dakika süreden oluşacak.

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TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

TUS SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 100 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.
Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kağıdını, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecekler.

TUS SINAV SÜRESİ 2024: TUS ne zaman, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek, kaç soru var, oturumlar ne kadar sürüyor?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Ağustos gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak.

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