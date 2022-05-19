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Haberler Yaşam Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 16:56

Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Tuvana Türkay kimdir? sorusu bugünkü Afara konukları ile gündeme geldi. Bu akşamki bölümde yer alacak ünlü oyuncunun kariyeri ve hayatı yakın mercek altına alındı. Bu noktada Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim? Gibi sorular yanıt arıyor. Sesinin güzelliğiyle de zaman zaman ön plana çıkan ünlü oyuncu en son Kağıt Ev dizisi ile ekranlara gelmişti. Tuvana Türkay eski hali ile de bir dönem oldukça popüler olmuş bir isim. Estetiksiz fotoğrafları oldukça merak ediliyor. İşte Türkay'ın filmleri dizileri ve estetiksiz hali…

Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Bu gece yayında olacak Afara konukları arasında ünlü oyuncu Tuvana Türkay da yer alıyor. Baba tarafından göçmen olan ünlü isim güzelliğiyle de çok konuşulan isimlerden biri. Bu noktada Tuvana Türkay kimdir, nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim? Soruları da yanıt arıyor. Radyo Televizyon Sinema mezunu güzel oyuncu Tuvana Türkay eski hali ile de zaman zaman trend olmaya devam ediyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler…

Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Tuvana Türkay'ın memleketi Trabzon, Rize ve Erzurum karışımı olsa da annesi aslan Kırım Türkü. Babası da Bulgaristan göçmeni olan ünlü oyuncu İstanbul Güneş Koleji ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümüne devam etmiştir.

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Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırarak seyirci tarafından tanınmıştır. Güzel oyuncu Tuvana Türkay filmleri ve dizileri yanı sıra şarkıcılığı da adım atmıştır.

Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

TUVANA TÜRKAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmler:

2013 Eksik Sayfalar

2015 En Güzeli

2015 Güvercin Uçuverdi

2015 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı

2016 Sen Sağ Ben Selamet

2017 Olanlar Oldu

2017 Bir Nefes Yeter

2020 Ağır Romantik

Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Diziler:

2009-2010 Ayrılık

2010 Nakş-ı Dil Sultan

2010-2012 Yer Gök Aşk

2014-2015 Kara Para Aşk

2016 Oyunbozan

2017 Deli Gönül

2017-2018 Kızlarım İçin

2019-2020 Yasak Elma

2021 Kağıt Ev

2021 Çember