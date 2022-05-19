Tuvana Türkay kimdir? Afara konuğu Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Tuvana Türkay kimdir? sorusu bugünkü Afara konukları ile gündeme geldi. Bu akşamki bölümde yer alacak ünlü oyuncunun kariyeri ve hayatı yakın mercek altına alındı. Bu noktada Tuvana Türkay nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim? Gibi sorular yanıt arıyor. Sesinin güzelliğiyle de zaman zaman ön plana çıkan ünlü oyuncu en son Kağıt Ev dizisi ile ekranlara gelmişti. Tuvana Türkay eski hali ile de bir dönem oldukça popüler olmuş bir isim. Estetiksiz fotoğrafları oldukça merak ediliyor. İşte Türkay'ın filmleri dizileri ve estetiksiz hali…