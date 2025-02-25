Tuzla'da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! "Kaçma şansım bile olmadı"

"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"



Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum.