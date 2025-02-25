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Haberler Yaşam Tuzla'da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! "Kaçma şansım bile olmadı"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:22

Tuzla'da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! "Kaçma şansım bile olmadı"

Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.

İHA
Tuzla’da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! Kaçma şansım bile olmadı

Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarpan araç, kadını altına aldı.

Tuzla’da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! Kaçma şansım bile olmadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tuzla’da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! Kaçma şansım bile olmadı

"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum.

Tuzla’da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! Kaçma şansım bile olmadı

Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum.

Tuzla’da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! Kaçma şansım bile olmadı

Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

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