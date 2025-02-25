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Tuzla'da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! "Kaçma şansım bile olmadı"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
12:22
Tuzla'da korkutan anlar! Bankta otururken kabusu yaşadı! "Kaçma şansım bile olmadı"
Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.