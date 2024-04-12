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Haberler Yaşam TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:16

TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?

Ramazan Bayramı'nın son gününü evinde ekran karşısında geçirmeyi planlayan diziseverler, 12 Nisan 2024 Cuma TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak yapımları araştırıyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı ile bu akşam kanallarda hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Peki televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 12 Nisan Cuma televizyon yayın akışı.

TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizileri güncel olarak takip eden vatandaşlar 12 Nisan 2024 Cuma TV yayın akışı ile bu hafta yeni bölümlerin olup olmayacağını araştırıyor. Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var sorusuyla incelenen günlük yayın akışı aracılığıyla bugün ekrana gelecek filmleri ve dizileri öğrenebilirsiniz.

TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?

TELEVİZYONDA BUGÜN HANGİ DİZİLER VE FİLMLER VAR?

İşte bayramın 3. günü ekrana gelen yapımlar ve diziler;

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TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

07:45 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:20 Kod Adı Kırlangıç

17:45 Lingo Türkiye Bayram Özel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:00 Lingo Türkiye Bayram Özel

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:40 Alişan İle Hayata Gülümse

06:00 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şansımı Seveyim

12:50 Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:00 Bumblebee

22:40 Joker

TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18.15 Star Haber

19:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

20:00 Yalı Çapkını

23:30 Son Kale Hacıbey

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim

22:45 Afara

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

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