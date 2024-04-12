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TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:16
TV yayın akışı 12 Nisan 2024 Cuma: Televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var?
Ramazan Bayramı'nın son gününü evinde ekran karşısında geçirmeyi planlayan diziseverler, 12 Nisan 2024 Cuma TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak yapımları araştırıyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı ile bu akşam kanallarda hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Peki televizyonda bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 12 Nisan Cuma televizyon yayın akışı.