Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 14:34

TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

Bugün 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı televizyon kanallarında izleyicileri yine birbirinden iddialı dizi, film ve programlar bekliyor. Popüler dizilerin yeni bölümleri ve heyecan dolu yarışmalar ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler? İşte, Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV yayın akışı programı:

TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

Haftanın ortası Çarşamba akşamı, televizyon keyfi yapmak isteyenler için seçenekler oldukça zengin. Sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra, ilgiyle takip edilen haber ve eğlence programları da ekranlarda yerini alacak. İşte, 19 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi:

TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

TV YAYIN AKIŞI 19 KASIM 2025: BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

00:20 Gözleri Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Güller ve Günahlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Veliaht

TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Garfield (Yabancı Sinema)

21:40 127 Saat (Yabancı Sinema)

23:30 Teşkilat

01:00 Cennetin Çocukları

TV yayın akışı 19 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, Çarşamba dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz