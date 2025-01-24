TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün akşam dizi saatinde yayın akışında yeni bölümler değil, tekrar bölümleri ekrana geldi. Ancak bu akşamın yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümlerine yer verileceği gözüküyor.