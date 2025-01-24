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TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:44
TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..
24 Ocak 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında diziler var mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Sevilen diziler ve programlar yeni bölümleriyle beklenirken kanalların akışı kontrol ediliyor. Her bir kanal, izleyicilerine farklı içerikler sunmayı hedefliyor. TRT1, ATV, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D kanallarında yayınlanacak programlar ve diziler hakkında detaylı bilgi veriyor. Peki, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte güncel TV yayın akışı