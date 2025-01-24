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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:44

TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

24 Ocak 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında diziler var mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Sevilen diziler ve programlar yeni bölümleriyle beklenirken kanalların akışı kontrol ediliyor. Her bir kanal, izleyicilerine farklı içerikler sunmayı hedefliyor. TRT1, ATV, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D kanallarında yayınlanacak programlar ve diziler hakkında detaylı bilgi veriyor. Peki, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte güncel TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

Her gün kanallarda birbirinden farklı diziler ve yarışmalar izleyiciye sunuluyor. Bu hafta ülkemizde yaşanan yangın felaketini ardında birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. 24 Ocak Cuma günü listesiyle dizilerinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyor. İşte TRT1, ATV, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D güncel yayın akışı listesi...

TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün akşam dizi saatinde yayın akışında yeni bölümler değil, tekrar bölümleri ekrana geldi. Ancak bu akşamın yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümlerine yer verileceği gözüküyor.

İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı;

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TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli

TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK CUMA 2025 | Bugün diziler var mı? TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, Kanal D yayın akışı..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti

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