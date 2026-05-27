Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:34

TV YAYIN AKIŞI 27 MAYIS | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? TV8, Kanal D, Star TV, TRT1, ATV yayın akışı

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışları belli olurken, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları yoğun ilgi görürken, bu akşam ekrana gelecek yapımlar gündemde yer aldı.

Televizyon izleyicileri bugün hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek için kanal yayın akışlarına yöneldi. 27 Mayıs tarihli TV yayın akışında yeni bölüm dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından gündüz kuşağı yapımlarına kadar birçok içerik yer alıyor. Özellikle bayram haftası nedeniyle bazı dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi dikkat çekerken, güncel yayın akışı araştırmaları hız kazandı.

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:28 - İstiklal Marşı
  • 05:30 - Bayram Namazı
  • 06:30 - Balkan Ninnisi
  • 09:00 - Tay | Türk Sineması
  • 10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 - Benim Adım Melek
  • 16:30 - Mutfağın Elçileri
  • 17:00 - Lingo Türkiye
  • 19:00 - TRT 1 Ana Haber
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Çizmeli Kedi : Son Dilek | Yabancı Sinema
  • 22:00 - Crystal Palace - Rayo Vallecano | UEFA Avrupa Konferans Ligi Final Karşılaşması
  • 00:20 - Elli Kelimelik Mektuplar | Türk Sineması
KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Yabancı Damat
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
  • 00:15 - Beyaz'la Joker
  • 02:30 - Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - Siyah Beyaz Aşk
ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - A.B.İ.
  • 13:00 - atv Gün Ortası
  • 14:00 - Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 - atv Ana Haber
  • 20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma / Yabancı Sinema
  • 21:50 - Kuruluş Orhan
  • 00:50 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 - Bahar
  • 10:30 - Baba Bizi Eversene
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show
  • 00:15 - Gece Hattı
  • 01:15 - Baba Bizi Eversene
  • 02:45 - Kayıp İnci
STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - Aramızda Kalsın
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
  • 22:30 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
  • 00:45 - Aramızda Kalsın
  • 02:30 - İstanbullu Gelin
  • 05:00 - Dürüye'nin Güğümleri
TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 12:30 - Survivor Ekstra
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
  • 00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - Gel Konuşalım
  • 04:30 - Oynat Bakalım
  • 05:30 - Tuzak
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

