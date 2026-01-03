TV YAYIN AKIŞI 3 OCAK 2026 | Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 14:19

Televizyon izleyicilerinin gündeminde 3 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı yer alıyor. Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte diziler kısa bir yayın arasına girerken, kanallar bugünü film ve tekrar bölümleriyle değerlendiriyor. Peki, bugün hangi yapımlar ekrana gelecek?

3 Ocak 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar belli oldu. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, ulusal kanallar izleyicilerin karşısına film kuşakları ve popüler dizilerin tekrar bölümleriyle çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte günün TV yayın akışı...

ATV
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema
12: 00 Kuruluş Orhan
15: 30 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
17: 10 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema
22: 50 Kardeş Benim 2 / Yerli Sinema
01: 30 Beni Unutma / Yerli Sinema
03: 15 Kardeşlerim
05: 30 Aldatmak

KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 Aşk Şarkısı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Düşüş
22:15 Düşüş
00:30 Washington'da Deprem
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Dedemin Fişi
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile Arasında
05:45 Rüya Gibi

STAR TV
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Münaşaka
21:45 Münaşaka
23:30 Sahipsizler
02:00 Kaderimin Oyunu
03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:30 Söz

TRT 1
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Yedi Numara
06.10 Ege'nin Hamsisi
08.50 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.30 Gönül Dağı

TV8
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı