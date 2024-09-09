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Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:46

TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!

TV8 yayın akışı 9 Eylül Pazartesi 2024 araştırılıyor. Günün yayın akışında yer alan programlar takip edilirken, bugün gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda maçı için yayın kanalı araştırması yapılıyor. Maçın yayın kanalı TV 8 yayın akışıyla birlikte gündeme geldi. İşte, TV8 güncel yayın akışı ve frekans bilgileri!

TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!

Milli maç gününde TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başladı. Milli maçın yayın kanalını merak edenler için maç öncesinde yayın akışı listesi belli oldu. İşte 9 Eylül TV8 yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!

TV8 FREKANS BİLGİSİ
Uydu:
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

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TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Türkiye-İzlanda
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!

TV8 CANLI İZLE
Türkiye İzlanda maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileriyle Milli Maç canlı izle ekranı!
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