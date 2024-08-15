Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:10
TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?
Agatha Christie'nin 1934 tarihli romanından uyarlanan yabancı sinema dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Doğu Ekspresinde Cinayet bu akşam ekrana gelecek. Filmi izlemek isteyen ve merak eden sinemaseverler, Doğu Ekspresinde Cinayet filmine dair araştırmalarını yapmakta. Peki, bu filmde hangi oyuncular rol alıyor? Doğu Ekspresinde Cinayet'in konusu nedir ve nerede çekilmiştir? İşte 15 Ağustos Perşembe günü Kanal D ekranlarına gelecek filmle ilgili son detaylar…