TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLM KONUSU



1930'lu yıllarda İstanbul ve Calais arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıda yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da (Albert Finney) bulunmaktadır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'ya yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir. Türkiye'de bazı televizyon kanallarında Şark Ekspresinde Cinayet adı ile de gösterilmiştir.