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Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:10

TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

Agatha Christie'nin 1934 tarihli romanından uyarlanan yabancı sinema dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Doğu Ekspresinde Cinayet bu akşam ekrana gelecek. Filmi izlemek isteyen ve merak eden sinemaseverler, Doğu Ekspresinde Cinayet filmine dair araştırmalarını yapmakta. Peki, bu filmde hangi oyuncular rol alıyor? Doğu Ekspresinde Cinayet'in konusu nedir ve nerede çekilmiştir? İşte 15 Ağustos Perşembe günü Kanal D ekranlarına gelecek filmle ilgili son detaylar…

TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

Doğu Ekspresinde Cinayet bu akşam TV'de yayınlanacak ve Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 10 Kasım 2017 tarihinde sinemaseverlerle buluşan film, ünlü dedektif Hercule Poirot'nun sürükleyici bir cinayet soruşturmasını konu alan bir gerilim filmi olarak dikkatleri üzerine çekti. Sinemaseverler bu yabancı sinemanın detaylarını merak edip konuyla ilişkin araştırmalara başladı. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet'in oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir ve nerede çekilmiştir? İşte tüm detaylar…

TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLM KONUSU


1930'lu yıllarda İstanbul ve Calais arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıda yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da (Albert Finney) bulunmaktadır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'ya yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir. Türkiye'de bazı televizyon kanallarında Şark Ekspresinde Cinayet adı ile de gösterilmiştir.

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TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCU KADROSU


Filmin etkileyici oyuncu kadrosu, hem deneyimli isimler hem de genç yeteneklerle dolu. Kenneth Branagh, dedektif Hercule Poirot rolünde izleyicilerin karşısına çıkarken, diğer önemli roller ise şu isimler tarafından üstlenilmiştir:

Penélope Cruz – Pilar Estravados
Willem Dafoe – Gerhard Hardman
Judi Dench – Princess Natalia Dragomiroff
Johnny Depp – Edward Ratchett / Lanfranco Cassetti
Josh Gad – Hector MacQueen
Derek Jacobi – Masterman
Leslie Odom Jr. – Dr. Arbuthnot
Michelle Pfeiffer – Mrs. Caroline Hubbard
Daisy Ridley – Mary Debenham
Marwan Kenzari – Pierre Michel
Olivia Colman – Hildegarde Schmidt
Lucy Boynton – Countess Elena Andrenyi
Manuel Garcia-Rulfo – Biniamino Marquez
Sergei Polunin – Count Rudolph Andrenyi
Tom Bateman – M. Bouc
Miranda Raison – Sonia Armstrong

TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET NEREDE ÇEKİLDİ?


Filmde çeşitli ülkelerden görüntüler yer alsa da çekimler Malta'da yapılmıştır. Doğu Ekspresi'nin kalktığı Sirkeci Garı'ndaki çekimleri ise İngiltere'deki Longcross Stüdyoları'nda kurulan sette gerçekleştirildi.

TV’DE yabancı sinema: DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET | Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi yıl çekildi?

"Doğu Ekspresinde Cinayet" filmi, hem eski hem de yeni nesil sinemaseverler için çekici bir seçenek sunuyor. Bu yapım, dedektiflik ve gerilim unsurlarını modern sinema ile buluşturarak geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmayı başardı.

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