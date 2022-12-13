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Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:55

Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

Twitter sarı tik nedir, nasıl alınır, fiyatı ne kadar soruları hemen aratılmaya başlandı. Bugünden itibaren Türkiye'de de sarı, gri ve mavi tik alınabiliyor. Twitter mavi tik fiyatı revize edilirken, Elon Musk yaptığı açıklamada renkli tik sistemiyle firmaya gelir kapısı açılacağından bahsetti. Kullanıcılar da Twitter mavi tik ne kadar, kaç TL sorusunu yöneltiyor. Üç renk de farklı bir şeyi temsil ederken, gri tiki normal kullanıcılar satın alamayacak. Peki, Twitter sarı tik nedir, ne kadar? Twitter mavi tik nasıl alınır, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

Twitter mavi tik fiyatı güncellendi. Böylece Android ve IOS kullanıcılar, farklı fiyatlandırmaya tabi tutuldu. Abonelik ücreti Kasım ayında 110 TL olarak açıklanırken, şimdi ise 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda Twitter sarı tik ve gri tik de yeni gelen özellikler arasında. Peki, Twitter sarı tik nedir, nasıl alınır? Twitter gri tik kim alabiliyor? İşte detaylar…

Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

TWİTTER ABONELİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Twitter Blue'nun aylık ücreti de belli oldu. Android ve web üzerinden satın alırsanız üyelik 110 TL olurken, Apple ürünleri için 249,99 TL olarak satışa çıkıyor.

Daha öncesinde özellik 8 dolara satışa çıkmışken, şimdi fiyat 11 dolara yükseltildi.

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Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, Twitter'da en çok etkileşime sahip kişiler için seçkin özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir aboneliktir.

Elon Musk yaptığı açıklamada, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." İfadesine yer verildi.

Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

TWITTER BLUE ÖZELLİKLERİ:

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Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

TWITTER GRİ TİK NEDİR?

Twitter gri tik, hükümetler ve kamu hesapları için verilecek.

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