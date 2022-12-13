Haberler Yaşam Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:55

Twitter sarı tik nedir, ne demek, nasıl alınır Twitter sarı, gri ve mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, özellikleri nedir?

Twitter sarı tik nedir, nasıl alınır, fiyatı ne kadar soruları hemen aratılmaya başlandı. Bugünden itibaren Türkiye'de de sarı, gri ve mavi tik alınabiliyor. Twitter mavi tik fiyatı revize edilirken, Elon Musk yaptığı açıklamada renkli tik sistemiyle firmaya gelir kapısı açılacağından bahsetti. Kullanıcılar da Twitter mavi tik ne kadar, kaç TL sorusunu yöneltiyor. Üç renk de farklı bir şeyi temsil ederken, gri tiki normal kullanıcılar satın alamayacak. Peki, Twitter sarı tik nedir, ne kadar? Twitter mavi tik nasıl alınır, kaç TL oldu? İşte detaylar…