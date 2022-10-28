Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:17

TwitterElon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Twitter resmen dün itibariyle el değiştirdi. Pembe diziye dönen Elon Musk Twitter ilişkisi, en sonunda sonuçlandı. Twitter'ın satıldığını gören teknoloji severler, Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı sorusunu yöneltiyor. Hali hazırda Forbes dergisine göre dünyanın en zengin insanı konumunda yer alıyor. 221 milyar serveti bulunan Musk, ikinci Bernard Arnault'dan 64 milyar daha fazla serveti var. Bu sebeple Twitter'ın kaça satıldığı, Elon Musk için çok da önem arz etmiyor. Peki, Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı? Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? İşte detaylar…

Twitter’ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı, alacak mı, almayacak mı soruları neredeyse 1 yıldır her gün soruluyor. Nisan ayında Twitter'ı satın aldığını duyuran dünyanın en zengin insanı, mayıs ayındaysa satışı askıya almıştı. Bugünse Twitter satışı gerçekleşti. Peki, Twitter'I Elon Musk satın aldı mı? Twitter'ın yeni sahibi kim oldu? Twitter kaça satıldı? İşte detaylar…

Twitter’ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

ELON MUSK TWITTER'I SATIN ALDI

Edinilen son dakika haberine göre, Musk Twitter'ı resmen satın aldı. Musk, bu gelişmeyi,sosyal medya hesabından duyurdu. Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Böylece aylarca süren serüven, resmen sona erdi ve Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Twitter’ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Elon Musk, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

Twitter’ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Bu yılın başında yapılan anlaşamayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, daha sonra anlaşmanın askıya alındığını, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Twitter’ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?

Elon Musk, Twitter'ın her hissesine 54,2 dolarlık teklifle toplamda 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze lavaboyla girdiğini hatırlatmakta fayda var.

SON DAKİKA