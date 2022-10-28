Haberler Yaşam Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:17

Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Twitter resmen dün itibariyle el değiştirdi. Pembe diziye dönen Elon Musk Twitter ilişkisi, en sonunda sonuçlandı. Twitter'ın satıldığını gören teknoloji severler, Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı sorusunu yöneltiyor. Hali hazırda Forbes dergisine göre dünyanın en zengin insanı konumunda yer alıyor. 221 milyar serveti bulunan Musk, ikinci Bernard Arnault'dan 64 milyar daha fazla serveti var. Bu sebeple Twitter'ın kaça satıldığı, Elon Musk için çok da önem arz etmiyor. Peki, Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı? Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? İşte detaylar…