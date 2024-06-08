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TYT Matematik soruları ve cevapları 2024: YKS TYT Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:50
TYT Matematik soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşiyor. Üniversite sınavı ilk oturumu TYT'de adaylara; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav sonrası doğru yanlış sayılarını hesaplamak ve YKS puanı ile ilgili tahmini bir sonuç elde etmek isteyen adaylar için TYT Matematik soruları ve cevapları osym.gov.tr'de yayımlanacak. Peki; YKS TYT Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır, nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile PDF görüntüleme ekranı…