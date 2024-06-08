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Haberler Yaşam TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:07

TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

YKS 2024'ün ilk basamağı olan TYT bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar TYT netlerine göre puan hesaplaması araştırmasına başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih edecek olan öğrenciler sınav çıkışı TYT puan hesaplama YKS Puan hesaplama ekranını araştırmaya başladı. YKS sonuçları açıklanan kadar netlerinin kaç puan getireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler puan hesaplama ekranı araştırıyor. Peki, TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır? İşte TYT puan hesaplama ekranı

TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

Bugün TYT sınavının geride kalmasıyla birlikte olası netleriyle puan hesaplaması yapacak öğrenciler araştırma yapmaya başladı. YKS 2024 soru cevapları yayınlandıktan sonra öğrenciler muhtemel puanlarını öğrenmek adına puan hesaplama ekranlarına yönelecek. Peki, TYT kaç nete kaç puan gelir? İşte TYT puan hesaplama ekranı

TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

TYT PUAN HESAPLAMA

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

AYT PUAN HESAPLAMA

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

TYT PUAN HESAPLAMA EKRANI: YKS 2024 TYT 10-20-30-40-50-60 neti olan kaç puan alır?

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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