TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER NELER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Bilindiği üzere sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebilir.

İşte, TYT'den alan bölümler…