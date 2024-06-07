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Haberler Yaşam TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:52

TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen tarihler geldi çattı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Bu puanla tercih yapmak isteyen adaylar TYT ile alan bölümler için araştırmalarına başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve ilk oturumun puanıyla da tercih yapılabilecek. 2 yıllık bölümler taban puanları bu noktada merak konusu oldu. Peki, TYT puanı ile alan bölümler neler? İşte 2024 TYT ile alan bölümler ve 2024 Üniversite taban puanları...

TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

TYT puanı ile alan bölümler 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında 2 yıllık bölümler merak ediliyor. Bu puanla tercih yapacak olan adaylar ilk oturumun ardından bölüm araştırmalarına başlayacak. YKS taban puanları 2024 listesi de mercek altında. Peki, TYT ile alan bölümler neler? İşte, TYT'den gidilecek bölümler neler sorusunun yanıtı…

TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER NELER?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Bilindiği üzere sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebilir.

İşte, TYT'den alan bölümler…

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TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

Dış Ticaret

Dijital Fabrika Teknolojileri

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

E-Ticaret ve Pazarlama

Ev İdaresi

Evde Hasta Bakımı

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