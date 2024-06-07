TYT puanı ile alan bölümler 2024 listesi: YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla alan bölümler hangileri?

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Dış Ticaret
Dijital Fabrika Teknolojileri
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm