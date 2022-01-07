Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte Üç aylar başlangıç tarihi ve Ramazan ayı tarihi merak konusu oluyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda kandiller ve Ramazan Bayramı da idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile birlikte Üç aylar tarihi belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? 2022 Dini Günler Takvimi ile Üç aylar başlangıcı!