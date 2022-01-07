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Haberler Yaşam Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 07.01.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 13:36

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte Üç aylar başlangıç tarihi ve Ramazan ayı tarihi merak konusu oluyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda kandiller ve Ramazan Bayramı da idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile birlikte Üç aylar tarihi belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? 2022 Dini Günler Takvimi ile Üç aylar başlangıcı!

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu ile birlikte Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek üç aylarda Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler idrak ediliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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