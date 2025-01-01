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ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
16:51
ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi
Üç ayların girmesiyle birlikte İslam alemi bu mübarek günleri ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. Regaip Kandili ile başlayan bu özel aylarda maneviyata yönelmek, tövbe etmek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerini icara edecek vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Müslümanlar, üç aylar tesbihi ve zikirleri ile bu ayın gerekliliklerini yerine getiriyor. On bir ayın sultanına kavuşturacak bu tarihler bayram ile sona erecek. Peki; üç aylar tesbihi ve zikirleri nelerdir, Recep ayında çekilecek tesbihler neler? İşte, detaylar…