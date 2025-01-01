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Haberler Yaşam ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:51

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

Üç ayların girmesiyle birlikte İslam alemi bu mübarek günleri ibadetle geçirmeye hazırlanıyor. Regaip Kandili ile başlayan bu özel aylarda maneviyata yönelmek, tövbe etmek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerini icara edecek vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Müslümanlar, üç aylar tesbihi ve zikirleri ile bu ayın gerekliliklerini yerine getiriyor. On bir ayın sultanına kavuşturacak bu tarihler bayram ile sona erecek. Peki; üç aylar tesbihi ve zikirleri nelerdir, Recep ayında çekilecek tesbihler neler? İşte, detaylar…

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

Recep ayı ile başlayan ve Ramazan Bayramı ile son bulan üç ayları tesbihi ile geçirecek ve ibadetlerini tamamlayacak Müslümanlar, okunacak dualar ve sureler ile birlikte namazları sorguluyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan bu anlamlı zamanda İslam alemi maneviyat yüklü geçirecek. Peki, Diyanet ile üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

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ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ

RECEP AYI

10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 gün100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 gün 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylarda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler listesi

RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

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