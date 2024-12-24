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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:54

ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Üç Aylar yaklaşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem, tövbe, ibadet ve manevi hazırlıklarla değerlendiriliyor. Recep ayı, Allah'a yönelişin ve tövbenin öne çıktığı bir zaman dilimiyken, Şaban ayı ibadetlerin yoğunlaştığı ve Ramazan'a hazırlık yapılan bir aydır. Ramazan ise oruç, ibadet ve Kur'an-ı Kerim ile geçirilen en faziletli ay olarak bilinir. Peki, 2024 Üç Aylar ne zaman başlayacak? İşte, Üç Aylar başlangıç tarihi...

ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Üç Ayların ne zaman başlayacağı netleşti. Recep ayının başlamasıyla bu manevi yolculuk başlayacak, Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Peki, 2025 yılında Üç Aylar hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar…

ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2025 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayları tarihleri işaretlendi. Buna göre üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla 1 Recep ile başlıyor.

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ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

Ramazan 29 Mart günü son bulacak.

ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYLAR YAKLAŞIYOR! Diyanet takvimi ile Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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