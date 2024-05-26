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Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
15:47
Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
1981 yapımı bir Natuk Baytan filmi olan Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu ile gündemde. Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmleri arasında yer alan yapımda Ali Şen, Nizam Ergüden gibi isimler yer alıyor. Rıfkı'nın hikayesini anlatan yapım yıllardır ilgiyle izleniyor. Peki; Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi?