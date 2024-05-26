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Haberler Yaşam Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:47

Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

1981 yapımı bir Natuk Baytan filmi olan Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu ile gündemde. Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmleri arasında yer alan yapımda Ali Şen, Nizam Ergüden gibi isimler yer alıyor. Rıfkı'nın hikayesini anlatan yapım yıllardır ilgiyle izleniyor. Peki; Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi?

Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
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Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÜÇ KAĞITÇI FİLM KONUSU

Ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

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Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI

Kemal Sunal: Rıfkı

Nizam Ergüden: Sabri

Ali Şen: Satılmış Ağa

Reha Yurdakul: Kahveci Rıza

Turgut Özatay: Armutlulu Hasan

Kudret Karadağ

Süheyl Eğriboz

Hakkı Kıvanç

Ahmet Turgutlu

Necdet Kökeş

Arap Celal

Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filmi İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

Üç Kağıtçı oyuncuları ve konusu: Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman?
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