Somer de Türkan'ın böyle bir haberde yer almasını öfkeyle karşılar. Ferit'le karşı karşıya gelir. Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur.