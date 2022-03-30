Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayında! Kanal D Üç Kız Kardeş 7. yeni bölüm fragmanı izle! Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:03

Her Salı günü ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam yayınlanan yeni bölümü ardından fragman geldi. Dizinin sevenleri her hafta Üç Kız Kardeş'i ilgiyle takip ediyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizide Türkan ve Somer ilişkisi ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı izle!