Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Mine'nin eski kocasıyla görüşmesi Somer için büyük bir darbe olur ve Mine'ye ilişkilerinin bittiğini söyler. Türkan'la daha çok vakit geçirmeye başlayan Somer, onu keşfetmeye başlar.