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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:33

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

Her Salı günü ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri her hafta Üç Kız Kardeş'i ilgiyle takip ediyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizide Türkan ve Somer ilişkisi heyecanla takip ediliyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı izle!

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

Her Salı Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Mine'den bir darbe alan Somer, Türkan'ı keşfetmeye başlayacak. Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var? İşte Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte bu akşam ekranlara gelecek dizinin yeni bölüm fragmanı:

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştüğünde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir.

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

Kızının yuvasında mutlu olduğunu düşünen Nesrin cephesinde de sular durulmamaktadır. Bir yandan Derya ve Dönüş arasındaki tartışmanın sebebini anlamaya çalışırken bir yandan da Fatih'in hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya gelişi, geçmiş defterlerin açılmasına ve akrabalar arasında dargınlıklara neden olur.

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Somer Türkan’a aşık mı oluyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Mine'nin eski kocasıyla görüşmesi Somer için büyük bir darbe olur ve Mine'ye ilişkilerinin bittiğini söyler. Türkan'la daha çok vakit geçirmeye başlayan Somer, onu keşfetmeye başlar.

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