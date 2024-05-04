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Üç Kız Kardeş 84. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş FİNAL bölümü!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
19:51
Üç Kız Kardeş, 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Sadık'ın aniden rahatsızlanması aileye büyük şok yaşatırken. Kızlar bağışlamayı babalarının sınavıyla öğrenir. Sadık'ın rahatsızlığı üç kız kardeşi yeniden bir araya getirir. Bu belki de birlikte olacakları son hikayeleridir. Peki, finalde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 84. Bölüm izle!