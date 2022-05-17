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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 20:11

Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş izle ekranı ile gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Üç Kız Kardeş 12.bölüm tamamı full kesintisiz izle, Üç Kız Kardeş son bölüm izle şeklinde araştırmalar yapıyor. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven'in rol aldığı yapımda bu hafta Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. İşte Üç Kız Kardeş 12.son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!

Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Üç Kız Kardeş son bölüm izle ekranı araştırılıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır. İşte Üç Kız Kardeş izle seçeneği ile Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D'de

Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 12.BÖLÜM FULL HEMEN İZLE

Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin'in yanında yer alır.

Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer'in Türkan'ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan'ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

Üç Kız Kardeş izle: Üç Kız Kardeş 12.son bölüm full izle Kanal D’de!
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