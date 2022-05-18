Haberler Yaşam 12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 08:49

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

Üç Kız kardeş izlemek isteyip de dün akşam kaçıran izleyiciler için Kanal D kendi sitesinde diziyi ekliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, reytinglerde çok üst sıralara oynuyor. Üç Kız Kardeş 12. bölümü izlemek için izleyiciler yer alıyor. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven'in rol aldığı yapımda bu hafta Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Peki, Üç Kız Kardeş son bölümde ne oldu? İşte Üç Kız Kardeş ful izle linki!