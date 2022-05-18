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Haberler Yaşam 12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı
Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 08:49

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

Üç Kız kardeş izlemek isteyip de dün akşam kaçıran izleyiciler için Kanal D kendi sitesinde diziyi ekliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, reytinglerde çok üst sıralara oynuyor. Üç Kız Kardeş 12. bölümü izlemek için izleyiciler yer alıyor. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven'in rol aldığı yapımda bu hafta Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Peki, Üç Kız Kardeş son bölümde ne oldu? İşte Üç Kız Kardeş ful izle linki!

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

İclal Aydın'ın çok sevilen kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş, yine izleyenleri ekran başına çekmeyi başardı. Üç Kız Kardeş son bölümde yine dram ağırlıklı tondaydı. Üç Kız Kardeş yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşandı ve insanların tepkileri yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Üç Kardeş izle tek parça izle Kanal D!

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE

Üç Kız Kardeş son bölüm yayınlandı. Tek parça izleme ekranı, dizinin sevdalısı olup Üç Kız Kardeş son bölümü kaçıranlar için Kanal D tarafından ekleniyor.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZET

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin'in yanında yer alır.

12. bölüm ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE: Üç Kız Kardeş son bölüm FULL izle tek parça Kanal D ekranı

Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

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