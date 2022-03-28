Haberler Yaşam Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 16:45

Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Üç Kuruş dizisi ile ilgili son dönemde final iddiaları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Uraz Kaygılarıoğlu, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuları barındıran ve Çukur dizisinin alternatifi olarak yayın hayatına başlayan diziyle ilgili iddialar sonrası "Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk bölümlerinde beğeniyle takip edilen yapım sonrasında ise reytinglerde beklediği etkiyi bulamamıştı. Peki, Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte detaylar...