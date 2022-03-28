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Haberler Yaşam Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 16:45

Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Üç Kuruş dizisi ile ilgili son dönemde final iddiaları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Uraz Kaygılarıoğlu, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuları barındıran ve Çukur dizisinin alternatifi olarak yayın hayatına başlayan diziyle ilgili iddialar sonrası "Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk bölümlerinde beğeniyle takip edilen yapım sonrasında ise reytinglerde beklediği etkiyi bulamamıştı. Peki, Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Çukur dizisinin devamı niteliğindeki yapım final iddialarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Sezona iyi bir giriş yapan dizi ardından ise reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşamıştı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı Üç Kuruş dizisi Roman mahallesinde geçen bir hikayeyi konu eden polisiye ve aksiyon türünde bir yapım olarak dikat çekiyordu. Peki, Çukur final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte tüm detaylar...

Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPACAK?

Reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyen dizinin sezon sonuna kadar süreceği konuşuluyor.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Üç Kuruş'un sayılı bölümü kaldı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi sezon sonunda final yapacak. Üç Kuruş dizisinin 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 28. Bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.

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Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Öte yandan dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Üç Kuruş dizisine final şoku!

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç paylaşmaktadır.

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