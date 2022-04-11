Üç Kuruş dizisinin sevilen oyuncusu Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin fragmanda vurulduğu anlar gündeme bomba gibi düştü. Efe ile evlenen karakterin düğün görüntülerinde ortalık fena karışacak. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri "Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramay başladı. Sevilen dizide bu hafta izleyenleri ekran başına kilitleyecdk gelişmeler yaşanacak. Peki, Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte 21. Bölüme dair detaylar...