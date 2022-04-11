Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla'nın vurulması son bölüm fragmanına damga vuran sahne oldu. Leyla ile Efe'nin evlendiği tanıtımda çiftin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın mahalleye gelmesi ile adeta her şeyi altüst ediyor. Öte yandan gelinliğinde kan görülmesiyle beraber dizinin takipçileri "Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı karakter, ilk bölümden itibaren adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...