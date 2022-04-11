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Giriş Tarihi: 11.04.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 19:18

ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

Üç Kuruş dizisinin sevilen oyuncusu Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin fragmanda vurulduğu anlar gündeme bomba gibi düştü. Efe ile evlenen karakterin düğün görüntülerinde ortalık fena karışacak. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri "Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" soruları yanıt aramay başladı. Sevilen dizide bu hafta izleyenleri ekran başına kilitleyecdk gelişmeler yaşanacak. Peki, Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte 21. Bölüme dair detaylar...

ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla'nın vurulması son bölüm fragmanına damga vuran sahne oldu. Leyla ile Efe'nin evlendiği tanıtımda çiftin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın mahalleye gelmesi ile adeta her şeyi altüst ediyor. Öte yandan gelinliğinde kan görülmesiyle beraber dizinin takipçileri "Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı karakter, ilk bölümden itibaren adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Üç Kuruş Leyla ölecek mi, Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı? İşte detaylar...

ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE LEYLA ÖLÜYOR MÜ?

Leyla ile Efe'nin evlendiği tanıtımda çiftin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın mahalleye gelmesi ile her şeyi altüst ediyor. Neriman, Baybars'a silah doğrulturken patlama sesi duyuldu.

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ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla'yı vurarak herkesi şoke ediyor.

Yeni bölümde Leyla'nın ölüp ölmeyeceği netleşecek.

ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 yılında Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlayan Malbora, daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında aynı zamanda oyunculuk eğitimi almaya başladı.

ŞOK! Üç Kuruş Leyla ölecek mi? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora diziden çıktı mı, ayrılacak mı?

İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.

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