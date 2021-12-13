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Haberler Yaşam Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 17:02

Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?

Üç Kuruş dizisinde bahsi geçen Çıngıraklı Mahallesi, dizinin yayın gününde vatandaşların dikkatini çekiyor. Dizinin severleri "Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?" soruları merak konusu haline geldi. Dizide; Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Peki, Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? İşte detaylar...

Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?

Üç Kuruş dizisi çekildiği yer ile merak ediliyor. Gerek oyuncuları gerek konusu gibi birçok farklı detayla dikkatleri üzerine çeken yapımda "Çıngıraklı Mahallesi" olarak geçen mahallenin gerçekte var olup olmadığı konusu dizinin yayın gününde gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ise "Üç Kuruş nerede, hangi ilçede ve semtte çekiliyor, Çıngıraklı Mahallesi nerede, gerçekte var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Peki, Üç Kuruş nerede, hangi ilçede ve semtte çekiliyor, Çıngıraklı Mahallesi nerede, gerçekte var mı? İşte detaylar...

Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?

ÇINGIRAKLI NEREDE?

Çıngıraklı Mahallesi İstanbul Balat'ta yer almaktadır. Üç Kuruş dizisinde sıkça bahsedilen yer Balat'tadır. Üç Kuruş dizisi çekimleri her ne kadar İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleşse de herkesin merak ettiği Çıngıraklı mahallesi Balat'a aittir. Çıngıraklı Mahallesi'nin gerçekteki adı ise Balat'ın Lonca mahallesi olarak biliniyor.

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Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?
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