Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? Show Tv dizisi Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?

Üç Kuruş dizisi çekildiği yer ile merak ediliyor. Gerek oyuncuları gerek konusu gibi birçok farklı detayla dikkatleri üzerine çeken yapımda "Çıngıraklı Mahallesi" olarak geçen mahallenin gerçekte var olup olmadığı konusu dizinin yayın gününde gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ise "Üç Kuruş nerede, hangi ilçede ve semtte çekiliyor, Çıngıraklı Mahallesi nerede, gerçekte var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Peki, Üç Kuruş nerede, hangi ilçede ve semtte çekiliyor, Çıngıraklı Mahallesi nerede, gerçekte var mı? İşte detaylar...