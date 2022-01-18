Üç Kuruş son bölüm izle: Üç Kuruş 10.bölüm full izle Show TV’de!

ÜÇ KURUŞ 10.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Üç Kuruş 10. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Show TV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/uc-kurus-sezon-1-bolum-10-izle/102131

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir.

Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.