Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:53
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU E-DEVLET: :2024-2025 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
2024-2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yıl okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ücretli öğretmen olarak MEB bünyesinde yer almak isteyen öğretmenler ücretli öğretmenlik başvuru ekranı sorgulamasına başladı. Ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerine dair ayrıntılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi hesaplardan yayımlanıyor. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru ekranı turkiye.gov.tr...