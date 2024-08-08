Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
08:16
Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?
Ücretli öğretmenlik başvuruları pek çok öğretmenin gündeminde yer alıyor. Henüz ataması yapılmayan sınıf ve branş öğretmenleri, 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ile merak edilenlerin yanıtı.