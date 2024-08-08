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Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:16

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları pek çok öğretmenin gündeminde yer alıyor. Henüz ataması yapılmayan sınıf ve branş öğretmenleri, 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ile merak edilenlerin yanıtı.

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda geçici olarak görevini icra etmek isteyen ve ücretli öğretmenlik için başvuracak olan pek çok öğretmen, ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 MEB Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve konunun detayları.

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. İlçeden ilçeye farklılık gösteren başvuru süreci kimi ilçelerde başladı. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor.


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Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için henüz bir tarih bilgisi bulunmuyor. Sonuçlar ise bakanlık tarafından ilgililere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

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