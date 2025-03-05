Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

Üçüncü ve son cemrenin toprağa düşmesi bekleniyor. Halk arasında "ateş", "kor" ve "köz" anlamlarına gelen cemre, soğuk kış günlerinden sonra havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılır. Cemrelerin bir hafta arayla düştüğü kabul edilir ve baharın gelişini müjdeler. Peki, 2025 cemre düşme tarihleri ne zaman, üçüncü cemre hangi tarihte düşecek? İşte tüm detaylar...