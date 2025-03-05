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Haberler Yaşam Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:59

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

2025 yılı için üçüncü cemre düşme tarihi Mart ayının ilk haftasında yaklaşırken, geri sayım devam ediyor. İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre ise 27-28 Şubat'ta suya düşmüştü. Mitolojik bir geçmişe sahip cemre, sırasıyla havaya, suya ve ardından toprağa düşer. İlkbahar ise 21 Mart itibariyle başlar. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri 2025...

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

Üçüncü ve son cemrenin toprağa düşmesi bekleniyor. Halk arasında "ateş", "kor" ve "köz" anlamlarına gelen cemre, soğuk kış günlerinden sonra havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılır. Cemrelerin bir hafta arayla düştüğü kabul edilir ve baharın gelişini müjdeler. Peki, 2025 cemre düşme tarihleri ne zaman, üçüncü cemre hangi tarihte düşecek? İşte tüm detaylar...

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

CEMRELER DÜŞTÜ MÜ?
Birinci Cemre Havaya Düşer; Cemre havaya 19 Şubat tarihinde düşer. Bu, havaların ısınmaya başladığının ilk işaretidir.

İkinci Cemre Suya Düşer; 2025 yılı için cemre, 26 Şubat tarihinde suya düşer. Bu, göletlerin, göllerin ve denizlerin ısınmaya başladığını gösterir.

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Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi, baharın yaklaştığını haber veren ve halk inanışına göre havanın, suyun ve toprağın sırayla ısınmasını simgeleyen bir doğa olayıdır. Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için baharın başlangıcını müjdeler.

Havaya Cemre (19-20 Şubat): İlk cemre havaya düşer ve havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar.

Suya Cemre (26-27 Şubat): İkinci cemre suya düşer, su kaynaklarında buzlar çözülür ve sular ısınır.

Toprağa Cemre (5-6 Mart): Son cemre toprağa düşer ve toprak ısınarak tarım faaliyetleri için uygun hale gelir.