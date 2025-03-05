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Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman ve nereye düşecek? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri 2025
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
10:59
2025 yılı için üçüncü cemre düşme tarihi Mart ayının ilk haftasında yaklaşırken, geri sayım devam ediyor. İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre ise 27-28 Şubat'ta suya düşmüştü. Mitolojik bir geçmişe sahip cemre, sırasıyla havaya, suya ve ardından toprağa düşer. İlkbahar ise 21 Mart itibariyle başlar. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri 2025...