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Haberler Yaşam Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! 'Ölüm Tepesi'ne yasak geldi!
Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 15:25

Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! 'Ölüm Tepesi'ne yasak geldi!

Türkiye'nin en romantik gün batımının izlendiği Bozcaada'daki Polente Burnu'nda önceki gün grafiker Yeşim Demir'in erkek arkadaşının evlilik teklifine "Evet" dedikten birkaç dakika sonra 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Bozcaada Kaymakamlığı, bölgenin geçici süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyururken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgenin turizm potansiyelini önemseyerek, gerekli adımların atılacağını söyledi. Aynı bölgede 2020 yılında da, endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izlediği sırada, uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

Bozcaada'nın en önemli ritüellerinden biri haline gelen ve adaya tatile giden herkesin bir akşam üzeri uğradığı Polente Burnu, önceki gün acı bir olaya sahne oldu. Bölgeye erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile birlikte gelen Yeşim Demir, evlilik teklifine "Evet" dedikten birkaç dakika sonra alkolünde etkisiyle 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR

Denizin üzerinde son bulan eşsiz gün batımı manzarası nedeniyle çok sayıda evlilik teklifine şahitlik eden bölge her yıl binlerce yerli yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

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Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

"BİR TATİL KLASİĞİ"

Bores ve Polente Feneri'nin de içinde bulunduğu bölge, adanın en batısında yer alırken; Polente Burnu'nun kusursuz gün batımı manzarası, son yıllarda tatilcilerin buraya yönelmesine ve bölgenin bir cazibe merkezi haline gelmesine neden oldu. Bölge; en romantik anlara şahitlik ederken bu eşsiz deneyim belirli riskler de taşıyor.

Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

Güvenlik tedbirlerinin eksikliği, zeminin düzensiz yapısı ve romantik akşam yemekleriyle alınan alkol bu manzaralı yeri, aynı zamanda potansiyel bir tehlike alanı haline getirdi.

Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

2020 yılındada benzer bir olayın yaşanması ada halkının tepkisine neden olurken, Bozcaada Kaymakamlığı yaşanan kazanın ardın bölgenin geçici bir süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

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