Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

"BİR TATİL KLASİĞİ"

Bores ve Polente Feneri'nin de içinde bulunduğu bölge, adanın en batısında yer alırken; Polente Burnu'nun kusursuz gün batımı manzarası, son yıllarda tatilcilerin buraya yönelmesine ve bölgenin bir cazibe merkezi haline gelmesine neden oldu. Bölge; en romantik anlara şahitlik ederken bu eşsiz deneyim belirli riskler de taşıyor.