Uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybetmişti! ’Ölüm Tepesi’ne yasak geldi!

Türkiye'nin en romantik gün batımının izlendiği Bozcaada'daki Polente Burnu'nda önceki gün grafiker Yeşim Demir'in erkek arkadaşının evlilik teklifine "Evet" dedikten birkaç dakika sonra 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Bozcaada Kaymakamlığı, bölgenin geçici süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyururken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgenin turizm potansiyelini önemseyerek, gerekli adımların atılacağını söyledi. Aynı bölgede 2020 yılında da, endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izlediği sırada, uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.