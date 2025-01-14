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Haberler Yaşam UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:34

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Avrupa Ligi maç programı futbol severler tarafından araştırılıyor. Gözler temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın fikstürüne çevrildi. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşırken Beşiktaş ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Puan sıralamasını ilk 8'de bitirenler adını doğrudan son 16'ya yazdıracak. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

Bu sezon yeni formatıyla devam eden Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kaldı. Temsilcilerimizin rakipleriyle verdiği mücadelelerin detaylarını merak edenler takvimi araştırıyor. İşte, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihleri…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

GALATASARAY'IN RAKİBİ DİNAMO KİEV

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

BEŞİKTAŞ İSPANYOL EKİBİNİ AĞIRLAYACAK

Avrupa Ligi'nde puan sıralamasında ikinci sırada yer alan Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın 7. haftadaki rakibi olacak. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü 18:30'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

FENERBAHÇE LYON'U KONUK EDECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli temsilcimiz Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

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