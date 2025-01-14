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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:34
UEFA Avrupa Ligi maç programı futbol severler tarafından araştırılıyor. Gözler temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın fikstürüne çevrildi. Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşırken Beşiktaş ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Puan sıralamasını ilk 8'de bitirenler adını doğrudan son 16'ya yazdıracak. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi maçları ne zaman?