UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

UEFA kadro bildiriminin son tarihi belli oldu! UEFA'tya bildirilecek kadro isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alıyor. Yeni sezonda Türk takımları birbirinden önemli yıldız oyuncuları bünyelerine dahil ederek Süper Lig'de futbolseverlere ve taraftarlara görsel şölen yaratacak. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona erecek? İşte, oyuncu listesi bildirimiyle ilgili detaylar…