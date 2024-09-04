Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:48

UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

Türkiye 2024-2025 transfer sezonunun bitmesine sayılı gün kaldı. Futbolseverler ve taraftarlar gözlerini UEFA'ya bildirilecek kadro listelerine çevirdi. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecekken, Başakşehir de Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Peki 2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

UEFA kadro bildiriminin son tarihi belli oldu! UEFA'tya bildirilecek kadro isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alıyor. Yeni sezonda Türk takımları birbirinden önemli yıldız oyuncuları bünyelerine dahil ederek Süper Lig'de futbolseverlere ve taraftarlara görsel şölen yaratacak. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona erecek? İşte, oyuncu listesi bildirimiyle ilgili detaylar…

UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
UEFA'nın takımlara kadrolarını bildirmeleri için verdiği süre bugün 4 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

UEFA isim listesi 4 Eylül TSİ gece 1'e kadar UEFA'ya verilebilecek. Bu tarih ve saatten sonra takımlar kış transfer dönemine kadar değişiklik yapamayacak. Takımlarımızın Avrupa listesi son gün tarihine kadar yani 4 Eylül gece 01.00'e kadar Avrupa maçlarında oynayabilecek kadrolarını UEFA'ya iletmeleri gerekiyor.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Youssef En-Nesyri

Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

Allan Saint Maximin

Oğuz Aydın

Sofyan Amrabat

Levent Mercan

Cenk Tosun

UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Victor Osimhen

İsmail Jakobs

Gabriel Sara

Elias Jelert

Michy Batshuayi

SON DAKİKA