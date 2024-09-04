Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:48
UEFA KADRO BİLDİRİMİ TAKVİMİ | 2024-2025 kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitiyor, kadrolar tamamlandı mı?
Türkiye 2024-2025 transfer sezonunun bitmesine sayılı gün kaldı. Futbolseverler ve taraftarlar gözlerini UEFA'ya bildirilecek kadro listelerine çevirdi. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecekken, Başakşehir de Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Peki 2024-2025 UEFA kadro bildirimi ne zaman, saat kaçta bitecek?