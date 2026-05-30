UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

BUDAPEŞTE'DE BÜYÜK YOĞUNLUK

UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.

Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.

Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 Euro'dan 3 bin Euro'ya kadar yükseldi.