Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 18:08

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi bugün belli oluyor. Almanya futbol federasyonundan Daniel Siebert'in yöneteceği PSG Arsenal maçı canlı olarak TRT 1 ve Tabii ekranlarından izlenebilecek. İşte İşte UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı yayın kanalı, saati ve canlı izle ekranı

  • ABONE OL
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam final mücadelesi oynanacak. PSG Arsenal maçı canlı yayını saatler 19.00'ı gösterdiğinde başlayacak. 90 dakikanın sonunda karşılaşmadan galip ayrılan takım ise kupanın sahibi olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PSG ARSENAL MAÇI TARİHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final mücadelesini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. TRT 1 ve Tabii ekranlarından yayınlanacak olan mücadele Türkiye saati ile 19.00'da yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

ARSENAL DUBLE PEŞİNDE

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Arsenal, "Devler Ligi"nde de finale yükselerek "rüya" gibi bir sezon geçiriyor.

Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilen "Topçular" ikinci kez çıktığı zirvede bu kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

PSG, İKİDE İKİ PEŞİNDE

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

PSG, bu sezon da mutlu sona ulaşarak "double" yapmayı hedefliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

ARSENAL, BU SEZON NAMAĞLUP

İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

BUDAPEŞTE'DE BÜYÜK YOĞUNLUK

UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakası için başkent Budapeşte'de büyük bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor.

Fransız takımı PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal'in karşılaşacağı final müsabakası için Budapeşte'ye yaklaşık 50 bin futbolseverin geldiği ve Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarından Budapeşte'deki bu yoğunluktan otellerin doluluk oranlarının da yükseldiği öğrenildi.

Şehirde oda bulmak güçleşirken 4 yıldızlı bazı otellerin günlüğü 250 Euro'dan 3 bin Euro'ya kadar yükseldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA