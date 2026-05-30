UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İZLE | PSG Arsenal finali hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 18:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi bugün belli oluyor. Almanya futbol federasyonundan Daniel Siebert'in yöneteceği PSG Arsenal maçı canlı olarak TRT 1 ve Tabii ekranlarından izlenebilecek. İşte İşte UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı yayın kanalı, saati ve canlı izle ekranı