UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:39
UEFA Şampiyonlar Ligi kazananı Budapeşte'de oynanacak final ile birlikte belli olacak. Almanya futbol federasyonundan Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı final tarihi ve saati…