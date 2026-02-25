Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026 son 16 turu kura tarihi ve saati
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusu, play-off aşamasındaki kritik maçların ardından futbolseverlerin bir numaralı gündemi oldu. Devler Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak takımların eşleşeceği büyük törenin tarihi netleşti. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak çekilişle Avrupa'nın en büyüğü olma yolundaki yeni rotalar belli olacak.