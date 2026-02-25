Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 12:15

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026 son 16 turu kura tarihi ve saati

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusu, play-off aşamasındaki kritik maçların ardından futbolseverlerin bir numaralı gündemi oldu. Devler Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak takımların eşleşeceği büyük törenin tarihi netleşti. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak çekilişle Avrupa'nın en büyüğü olma yolundaki yeni rotalar belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dozajı, lig aşamasının tamamlanması ve play-off turuyla birlikte zirveye ulaştı. Tur atlaması halinde temsilcimiz Galatasaray'ın ve dünya devlerinin son 16 turu eşleşmeleri için geri sayım başladı. Futbol dünyasının kilitlendiği kura çekimi töreninde, doğrudan tur atlayan ilk 8 takım ile play-off engelini aşan ekiplerin eşleşme prosedürü uygulanacak. İşte 2026 kura takvimine dair tüm detaylar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan dev organizasyon, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak.

GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, Juventus engelini aşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden biriyle eşleşecek. Yapılan ön planlamalara ve eşleşme ağacına göre sarı-kırmızılıların bir sonraki duraktaki rakibi Liverpool veya Tottenham olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura çekiminin ardından gözler maç takvimine çevrilecek. UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları ise 7-8 Nisan tarihlerinde başlayacak.

