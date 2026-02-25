Haberler
Yaşam
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKİLİYOR! Son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak,hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.02.2026 22:59
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKİLİYOR! Son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak,hangi tarihte?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman sorusu, play-off aşamasındaki kritik maçların ardından futbolseverlerin bir numaralı gündemi oldu. Devler Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak takımların eşleşeceği büyük törenin tarihi netleşti. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak çekilişle Avrupa'nın en büyüğü olma yolundaki yeni rotalar belli olacak.