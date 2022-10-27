UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi ülkelerin takımlarının hangi organizasyonlara dahil olacağı belli oluyor. Güncel Türkiye ülke puanı sebebiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak takım gönderemediğimizi belirtmek gerek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, bu akşam Türkiye ülke puanı sıralaması için oldukça kritik maçlara çıkıyor. UEFA ülke puanında ilk 12'ye girmeyi hedefleyen Türkiye, temsilcilerimizin iyi skorlarıyla sıralamada yukarılara çıkmayı hedefliyor. Peki, Güncel ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...