UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında yeri sonucunda hangi takımların Şampiyonlar Ligi'ne gidip hangi takımların Avrupa'ya gideceği önem arz ediyor. Güncel ülke puanı sıralaması ile Türkiye Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan takım gönderemiyor. Bu sebeple sürekli olarak Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sorusu yöneltiliyor. Peki, 27 Ekim 2022 Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı kaç oldu? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması