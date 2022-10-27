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Haberler Yaşam UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:25

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi ülkelerin takımlarının hangi organizasyonlara dahil olacağı belli oluyor. Güncel Türkiye ülke puanı sebebiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak takım gönderemediğimizi belirtmek gerek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, bu akşam Türkiye ülke puanı sıralaması için oldukça kritik maçlara çıkıyor. UEFA ülke puanında ilk 12'ye girmeyi hedefleyen Türkiye, temsilcilerimizin iyi skorlarıyla sıralamada yukarılara çıkmayı hedefliyor. Peki, Güncel ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında yeri sonucunda hangi takımların Şampiyonlar Ligi'ne gidip hangi takımların Avrupa'ya gideceği önem arz ediyor. Güncel ülke puanı sıralaması ile Türkiye Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan takım gönderemiyor. Bu sebeple sürekli olarak Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sorusu yöneltiliyor. Peki, 27 Ekim 2022 Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı kaç oldu? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022 2023

1 İngiltere 22,642 | 18,571 | 24,357 | 21,000 | 9,857 || 96, 427

2 İspanya 19,571 | 18,928 | 19,500 | 18,428 | 8.428 || 84.555

3 Almanya 15,214 | 18,714 | 15,214 | 16,214 | 8,250 ||73,606

4 İtalya 12,642 | 14,928 | 16,285 | 15,714 | 7,642 || 67,211

5 Fransa 10,583 | 11,666 | 7,916 | 18,416 | 6,416 ||54,997

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UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

6 Hollanda 8,600 |9,400 | 9,200 | 19,200 | 6,100 || 52,500

7 Portekiz 10,900 | 10,300 | 9,600 | 12,916 | 7.333 ||51.049

8 İskoçya 6,750 | 9,750 | 8,500 | 7,900 | 3.100 || 36.000

9 Belçika 7,800 | 7,600 | 6,000 | 6,600 | 6,400 || 34,400

10 Avusturya 6,200 | 5,800 | 6,700 | 10,400 | 3,900 || 33,000

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

11 Sırbistan 6,000 | 6,000 | 5,500 | 9,500 | 3,875 || 30,875

12 Norveç 5,375 | 3,750 |6,500 | 7,625 | 5,500 ||28,750

13 Çek Cumhuriyeti 6,500 |2,500 | 6,600 |6,700 | 5,750 || 28,050

14 Ukrayna 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 3.900 | 27.700

15 İsviçre 3,900 | 6,400 | 5,125 | 7,750 | 4,500 || 27,675

16 Türkiye 5,500 | 5,000 | 3,100 | 6,700 | 7,000 || 27,300

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl? 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE BU YIL EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ALTINCI TAKIM

2022 – 2023 UEFA sezonluk ülke puanlaması sıralamasında Türkiye; Fransa, Belçika, Hollanda gibi takımları geçerek 6. sırada kendine yer buldu. Portekiz takımlarının dün kazanmalarıyla birlikte Portekiz beşinci sırayı alırken, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere üstlerdeki yerini koruyor. Bugün Türk takımlarının kazanması halinde tekrardan Türkiye'nin beşinci sıraya yükselme ihtimali var. İşte sezonluk sıralama:

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