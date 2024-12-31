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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:14
Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı
Ekranların sevilen yüzlerinden Uğur Aslan, hem oyunculuğu hem de etkileyici sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Yılbaşı akşamında Lingo Türkiye programında konuk olan Uğur Aslan'ın yaşı, memleketi ve özel hayatı ise merak konusu. İşte, Uğur Aslan'ın hayatına dair detaylar ve bilinmeyenler...