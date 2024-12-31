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Haberler Yaşam Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:14

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı

Ekranların sevilen yüzlerinden Uğur Aslan, hem oyunculuğu hem de etkileyici sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Yılbaşı akşamında Lingo Türkiye programında konuk olan Uğur Aslan'ın yaşı, memleketi ve özel hayatı ise merak konusu. İşte, Uğur Aslan'ın hayatına dair detaylar ve bilinmeyenler...

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı

Dizilerdeki başarılı performansının yanı sıra müzik sahnesindeki yeteneğiyle de adından söz ettiren Uğur Aslan, Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümünde izleyicilerle buluşuyor. Peki, Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, ünlü sanatçının yaşamına dair merak edilenler...

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezun oldu. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu, senarist Sema Ergenekon ile evlidir.

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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı

Aslan, 2005 yılında senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Gümüş adlı dizide Orhan karakterini canlandırdı. Uğur Aslan'ın Dayan Gönlüm adlı şarkısı dizide sık sık yer aldı. Aslan, 2007 yılında Dayan Gönlüm adlı rock albümü çıkardı. Oyunculuğa İki Aile, Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı gibi Türk televizyon dizilerinde rol alarak devam etti. 2021-2024 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yargı dizisindeki komiser Eren rolü ile popüler oldu.

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı

8 kişilik bir orkestra eşliğinde arabesk şarkılar seslendirerek seyirciye kendi anılarını anlattığı "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatroyu 2021 yılında sahnelemeye başladı. 2022 yılında Kanal D'de yayımlanan Afara adlı müzik-eğlence programını sundu.Televizyon programında ve Afara: Bir Arabesk Müzikali'nde sık sık seslendirdiği Yaradan Kurban adlı parça için tekli albüm çıkardı.

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Lingo Türkiye yılbaşı konuğu Uğur Aslan hayatı
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