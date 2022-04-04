Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.

Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti.