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Haberler Yaşam Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:27

Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

ATV'nin henüz yayınlanmadan büyük ses getiren dizisi Hakim bu akşam seyirci karşısında olacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin oyuncuları arasında yer alan usta oyuncu Uğur Yücel dizide Cevdet Dağıstanlı karakterine hayat verecek. Hem usta oyunculara hem de yeni yüzlere yer veren dizi için "Hakim Cevdet kimdir, Uğur Yücel kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Uğur Yücel kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…

Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Hakim konusu ve oyuncuları ile bu akşam ATV ekranlarında ses getirmeyi planlıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun Hakim Ömer Arif'i canlandırdığı dizide bir babanın oğlunun suça karışması durumunda vereceği mücadele izlenecek. Hakim oyuncu kadrosu şimdiden büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kadroda yer alan isimlerden biri de Uğur Yücel. Hakim ilk bölüm fragmanı ardından gündeme gelen "Uğur Yücel kimdir?" sorusu yanıt arıyor. Dizide Cevdet karakterine hayat veren oyuncu Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte cevaplar…

Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Uğur Yücel, aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Yücel, 1977 yılında tek kişilik gösterileriyle profesyonel kariyerine adım attı. Ardından Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi ünlü birçok kuruluşta yer aldı.

Bir dönem Sezen Aksu ve Müjde Ar ile sahne şovları yapan Uğur Yücel, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerle tanındı. Dizilerin yazım aşamasına da yardımcı olan oyuncu daha sonra senarist ve yönetmenlik de yaptı.

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Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.

Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti.

Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

UĞUR YÜCEL EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu 1983 yılında kendisi gibi oyuncu olan Derya Alabora ile evlenmiştir. Çiftin Can Yücel adında bir oğulları vardır.

Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

UĞUR YÜCEL DİZİLERİ

Aziz Ahmet - 1994

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Alacakaranlık - 2003-2005 - Tahir Kemal Bozoğlu

Hırsız Polis - 2005-2007 Aksak

Canım Ailem - 2008-2010 - Samim Altın

Aramızda Kalsın - 2013-2015 - Bahattin

Familya - 2016 - Yaşar Beyoğlu

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