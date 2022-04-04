Uğur Yücel kimdir? Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

ATV'nin henüz yayınlanmadan büyük ses getiren dizisi Hakim bu akşam seyirci karşısında olacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin oyuncuları arasında yer alan usta oyuncu Uğur Yücel dizide Cevdet Dağıstanlı karakterine hayat verecek. Hem usta oyunculara hem de yeni yüzlere yer veren dizi için "Hakim Cevdet kimdir, Uğur Yücel kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Uğur Yücel kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…