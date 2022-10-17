Haberler Yaşam ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:58

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

Ulaşım desteği başvuru şartları ve tarihleri, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ulaşım desteği ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ödenecek olan ulaşım desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası ulaşım desteği ücreti ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL verilecek? İşte öğrencilere ulaşım yardımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler…