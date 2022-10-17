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Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:58

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

Ulaşım desteği başvuru şartları ve tarihleri, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ulaşım desteği ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ödenecek olan ulaşım desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası ulaşım desteği ücreti ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL verilecek? İşte öğrencilere ulaşım yardımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler…

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

Ulaşım desteği son dakika gelişmeleri ile üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Yılda iki kez ödenmesi planlanan ulaşım yardımı ile ilgili detaylar netlik kazanıyor. Bakan Yanık, ulaşım desteği ücreti ile hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Akabinde üniversite öğrencileri, ''Ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ulaşım yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek? İşte, tüm merak edilenler…

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ MÜJDESİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeyi şöyle verdi:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

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ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.''

Yanık, "Her bir birey için tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeleröğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.

ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 2022 Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL verilecek?

ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ulaşım desteğinden sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocukları yararlanabilecek.

Üniversite ulaşım desteği, ailesinden uzakta eğitim gören 25 yaş altındaki lisans öğrencilerine verilecek. Ulaşım desteği için öğrencinin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

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