Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Uluslararası İlişkiler taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|12+0+2+0+1
15+0
14+0
13+0
|15
15
14
13
|302 (2023)
436 (2022)
577 (2021)
859 (2020)
|524,47182
516,72888
463,13005
499,19831
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0
|20
21
21
21
|829 (2023)
1.589 (2022)
1.921 (2021)
1.600 (2020)
|506,64269
493,72301
435,34158
485,87462
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
31
31
|1.522 (2023)
1.890 (2022)
2.386 (2021)
1.910 (2020)
|492,02201
489,80386
430,46265
481,45021
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0+1+0+1
7+0
7+0
7+0
|8
7
7
7
|1.812 (2023)
2.102 (2022)
3.186 (2021)
3.120 (2020)
|487,39085
487,36320
423,70522
470,05817
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|70+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|73
82
82
82
|2.267 (2023)
3.923 (2022)
7.436 (2021)
5.090 (2020)
|481,21573
471,87987
403,02251
456,25288
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0+2+0+1
14+0
15+0
14+0
|15
14
15
14
|17.867 (2023)
22.942 (2022)
29.914 (2021)
12.200 (2020)
|423,00419
424,21534
365,51273
430,01830
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0+1+0+1
5+0
7+0
7+0
|7
5
7
7
|19.641 (2023)
25.093 (2022)
41.539 (2021)
25.100 (2020)
|420,95935
422,15017
355,07753
410,00572
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|70+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|36.052 (2023)
53.669 (2022)
60.234 (2021)
47.400 (2020)
|406,34107
402,25098
341,62060
392,13583
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|82+0+0+0+0
82+0
82+0
82+0
|82
82
82
82
|59.616 (2023)
76.360 (2022)
89.653 (2021)
115.000 (2020)
|391,33184
389,96029
325,17999
357,50353
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|61.763 (2023)
86.281 (2022)
86.757 (2021)
58.400 (2020)
|390,14118
385,11264
326,61111
385,50611
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0+1+0+1
6+0
6+0
5+0
|8
6
6
5
|66.778 (2023)
76.181 (2022)
76.356 (2021)
74.600 (2020)
|387,44090
390,05670
332,05823
376,64170
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|96.131 (2023)
125.947 (2022)
133.778 (2021)
117.000 (2020)
|373,62412
367,88056
306,28916
356,38009
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|99.546 (2023)
116.304 (2022)
112.240 (2021)
87.500 (2020)
|372,14966
371,77658
314,85437
370,19199
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+1+0+1
4+0
7+0
6+0
|5
4
7
6
|110.729 (2023)
130.272 (2022)
145.383 (2021)
139.000 (2020)
|367,52815
366,20803
302,06348
346,92847
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|122.541 (2023)
149.626 (2022)
153.921 (2021)
120.000 (2020)
|363,01260
359,01759
299,17412
355,31777
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|134.020 (2023)
153.982 (2022)
152.501 (2021)
128.000 (2020)
|358,87407
357,48839
299,63154
351,76554
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|135.027 (2023)
159.585 (2022)
159.232 (2021)
138.000 (2020)
|358,53593
355,53870
297,40711
347,68518
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|149.190 (2023)
170.289 (2022)
173.336 (2021)
150.000 (2020)
|353,75894
351,94940
292,97911
342,90279
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|155.841 (2023)
176.157 (2022)
185.592 (2021)
180.000 (2020)
|351,67476
350,06189
289,39471
331,79029
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|157.609 (2023)
181.591 (2022)
183.395 (2021)
146.000 (2020)
|351,12235
348,37740
290,00654
344,40892
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0+1+0+1
5+0
11+0
10+0
|6
5
11
10
|158.805 (2023)
165.072 (2022)
169.523 (2021)
145.000 (2020)
|350,77476
353,69963
294,14456
344,61586
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+1+0+1
5+0
12+0
8+0
|5
5
12
8
|162.761 (2023)
179.858 (2022)
233.893 (2021)
159.000 (2020)
|349,56075
348,89327
276,96761
339,29739
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0+0+0+1
5+0
5+0
—
|3
5
5
—
|168.287 (2023)
207.370 (2022)
179.345 (2021)
— (2020)
|347,93139
340,76440
291,16341
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0+1+0+1
5+0
3+0
3+0
|6
5
3
3
|171.572 (2023)
165.249 (2022)
169.742 (2021)
187.000 (2020)
|346,97356
353,63446
294,07786
329,46924
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|173.538 (2023)
210.164 (2022)
226.235 (2021)
216.000 (2020)
|346,40649
339,99636
278,81164
320,20196
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0+1+0+1
5+0
9+0
8+0
|6
5
9
8
|181.909 (2023)
167.421 (2022)
190.115 (2021)
151.000 (2020)
|344,06162
352,92660
288,10877
342,53469
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|185.007 (2023)
212.269 (2022)
217.839 (2021)
195.000 (2020)
|343,22329
339,42026
280,88277
326,96018
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|189.170 (2023)
224.581 (2022)
239.991 (2021)
192.000 (2020)
|342,11450
336,16525
275,56520
327,76125
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0+1+0+1
5+0
6+0
6+0
|6
5
6
6
|205.117 (2023)
218.004 (2022)
215.377 (2021)
201.000 (2020)
|338,07699
337,88897
281,49392
325,00739
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0+1+0+1
6+0
10+0
15+0
|8
6
10
15
|205.919 (2023)
236.290 (2022)
295.487 (2021)
327.000 (2020)
|337,87770
333,20286
264,23624
291,98790
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|207.074 (2023)
240.425 (2022)
247.793 (2021)
211.000 (2020)
|337,59001
332,23466
273,81541
321,72363
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|5+0+1+0+1
5+0
3+0
4+0
|5
5
3
4
|207.076 (2023)
223.197 (2022)
202.730 (2021)
197.000 (2020)
|337,58987
336,51072
284,70979
326,30536
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|207.234 (2023)
241.743 (2022)
250.533 (2021)
204.000 (2020)
|337,55106
331,92227
273,23093
323,95230
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|40+0+0+0+0
40+0
40+0
40+0
|40
40
40
40
|210.224 (2023)
178.148 (2022)
214.569 (2021)
287.000 (2020)
|336,82300
349,42513
281,68520
300,93659
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|213.438 (2023)
238.710 (2022)
246.106 (2021)
203.000 (2020)
|336,02242
332,64150
274,19547
324,27034
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3
|105
103
103
113
|221.534 (2023)
256.471 (2022)
278.949 (2021)
236.000 (2020)
|334,11234
328,38689
267,41210
314,23875
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+1+0+1
7+0
7+0
4+0
|4
7
7
4
|223.153 (2023)
243.572 (2022)
236.794 (2021)
207.000 (2020)
|333,74024
331,47525
276,29918
322,91627
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın İktisat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|243.221 (2023)
272.677 (2022)
288.955 (2021)
265.000 (2020)
|329,27972
324,78634
265,46330
306,38731
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0+1+0+1
6+0
5+0
6+0
|7
6
5
6
|245.156 (2023)
293.160 (2022)
242.896 (2021)
298.000 (2020)
|328,85775
320,45580
274,89878
298,43025
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0+0+0+1
15+0
15+0
15+0
|10
15
15
15
|246.936 (2023)
271.027 (2022)
282.549 (2021)
231.000 (2020)
|328,47588
325,14731
266,70808
315,73339
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|254.532 (2023)
290.283 (2022)
290.329 (2021)
242.000 (2020)
|326,89514
321,03014
265,20348
312,58229
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|260.293 (2023)
287.451 (2022)
314.420 (2021)
285.000 (2020)
|325,72385
321,62217
260,78031
301,44951
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|277.017 (2023)
303.668 (2022)
319.851 (2021)
279.000 (2020)
|322,37495
318,34106
259,81879
302,90514
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|286.003 (2023)
313.200 (2022)
325.302 (2021)
307.000 (2020)
|320,62668
316,46269
258,86469
296,42379
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|294.437 (2023)
329.708 (2022)
348.739 (2021)
300.000 (2020)
|319,02685
313,34843
254,98545
297,88540
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|64
62
62
72
|328.902 (2023)
358.402 (2022)
357.996 (2021)
328.000 (2020)
|312,92025
308,26141
253,54104
291,67839
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|82+0+0+0+0
85+0
69+0
45+0
|82
85
69
45
|338.508 (2023)
306.008 (2022)
266.362 (2021)
264.000 (2020)
|311,29151
317,88437
269,93721
306,78643
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|93
93
—
—
|351.499 (2023)
366.287 (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,16951
306,93352
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
|84
82
82
93
|359.750 (2023)
366.067 (2022)
399.144 (2021)
360.000 (2020)
|307,84844
306,97147
247,33641
285,16521
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
—
|83
82
82
—
|361.444 (2023)
412.688 (2022)
479.108 (2021)
— (2020)
|307,58212
299,59151
236,79154
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|370.511 (2023)
372.075 (2022)
394.564 (2021)
344.000 (2020)
|306,18567
305,96603
248,00290
288,36380
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|371.135 (2023)
378.911 (2022)
424.058 (2021)
378.000 (2020)
|306,09364
304,84969
243,88042
281,52821
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın İktisat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|405.010 (2023)
416.076 (2022)
442.802 (2021)
364.000 (2020)
|301,08012
299,08641
241,39201
284,33206
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(Burslu)
|EA
|16+0+1+0+1
30+0
50+0
40+0
|17
30
50
40
|407.970 (2023)
468.883 (2022)
565.485 (2021)
532.000 (2020)
|300,65406
291,55011
222,76702
256,85971
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|409.674 (2023)
420.096 (2022)
437.797 (2021)
373.000 (2020)
|300,40429
298,48410
242,05419
282,53278
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0+0+0+0
2+0
7+0
5+0
|2
2
—
1
|414.947 (2023)
420.891 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|299,65731
298,36880
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|427.095 (2023)
432.924 (2022)
473.956 (2021)
406.000 (2020)
|297,95507
296,60483
237,43714
276,49990
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0+0+0+0
10+0
10+0
6+0
|8
10
8
6
|483.694 (2023)
529.233 (2022)
Dolmadı (2021)
508.000 (2020)
|290,46198
283,90646
Dolmadı
260,26172
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|489.529 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|289,74248
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
5
15
|504.879 (2023)
567.639 (2022)
Dolmadı (2021)
768.000 (2020)
|287,85684
279,38598
Dolmadı
229,29602
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|93
93
—
—
|522.685 (2023)
517.195 (2022)
— (2021)
— (2020)
|285,70474
285,36533
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|110+3+0+3+0
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|532.683 (2023)
530.241 (2022)
546.407 (2021)
490.000 (2020)
|284,51771
283,78008
227,40791
262,89140
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|95
93
—
—
|540.678 (2023)
532.940 (2022)
— (2021)
— (2020)
|283,59937
283,44546
—
—
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|55+2+0+2+14
55+2
50+2
50+2
|73
57
43
52
|541.507 (2023)
569.960 (2022)
Dolmadı (2021)
552.000 (2020)
|283,50263
279,12566
Dolmadı
254,02321
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|43+0+0+0+0
42+0
42+0
40+0
|43
42
42
40
|565.357 (2023)
315.524 (2022)
327.562 (2021)
345.000 (2020)
|280,78347
316,02755
258,49575
288,21078
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|579.059 (2023)
564.279 (2022)
569.612 (2021)
506.000 (2020)
|279,24351
279,76542
221,19183
260,45996
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
|73
72
72
82
|580.029 (2023)
563.283 (2022)
564.173 (2021)
503.000 (2020)
|279,13330
279,87901
223,19204
260,88969
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|583.797 (2023)
571.785 (2022)
575.366 (2021)
551.000 (2020)
|278,70793
278,92471
217,83543
254,24717
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
45
62
|591.292 (2023)
595.838 (2022)
Dolmadı (2021)
570.000 (2020)
|277,88661
276,23385
Dolmadı
251,71293
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
93
103
|620.419 (2023)
609.467 (2022)
Dolmadı (2021)
508.000 (2020)
|274,75884
274,77292
Dolmadı
260,21263
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
45
82
|621.909 (2023)
633.653 (2022)
Dolmadı (2021)
535.000 (2020)
|274,59605
272,19983
Dolmadı
256,37517
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|82
82
51
72
|635.230 (2023)
640.308 (2022)
Dolmadı (2021)
548.000 (2020)
|273,20213
271,50004
Dolmadı
254,55302
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38+0+0+0+0
33+0
32+0
27+0
|38
33
27
27
|636.757 (2023)
606.542 (2022)
Dolmadı (2021)
658.000 (2020)
|273,04002
275,08569
Dolmadı
241,00006
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3
|83
82
63
93
|643.969 (2023)
616.038 (2022)
Dolmadı (2021)
525.000 (2020)
|272,28402
274,06134
Dolmadı
257,71250
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
48
52
|677.825 (2023)
677.254 (2022)
Dolmadı (2021)
542.000 (2020)
|268,84952
267,79934
Dolmadı
255,36789
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|41
41
18
—
|698.232 (2023)
759.716 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|266,85590
260,05244
Dolmadı
—
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|5+0+0+0+0
5+0
15+0
15+0
|5
5
3
15
|719.560 (2023)
702.748 (2022)
Dolmadı (2021)
918.000 (2020)
|264,80024
265,34416
Dolmadı
216,02758
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|41
41
12
—
|729.531 (2023)
828.276 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|263,84757
254,07177
Dolmadı
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1
|41
41
—
36
|737.224 (2023)
792.266 (2022)
Dolmadı (2021)
718.000 (2020)
|263,13349
257,16934
Dolmadı
234,36150
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|7+0+0+0+0
4+0
5+0
4+0
|7
4
—
4
|738.179 (2023)
715.121 (2022)
Dolmadı (2021)
817.000 (2020)
|263,04424
264,17182
Dolmadı
224,83491
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|41+0+0+0+0
33+0
29+0
14+0
|41
33
10
14
|782.620 (2023)
701.860 (2022)
Dolmadı (2021)
809.000 (2020)
|258,95625
265,42978
Dolmadı
225,49023
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
2
2
|788.520 (2023)
764.564 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|258,41377
259,62119
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
1
|791.010 (2023)
365.918 (2022)
Dolmadı (2021)
849.000 (2020)
|258,19169
306,99935
Dolmadı
222,06243
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|82
82
—
—
|795.754 (2023)
814.963 (2022)
— (2021)
— (2020)
|257,76330
255,19924
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
4
41
|797.668 (2023)
862.738 (2022)
Dolmadı (2021)
720.000 (2020)
|257,59861
251,20746
Dolmadı
234,09080
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
3
52
|818.071 (2023)
827.148 (2022)
Dolmadı (2021)
729.000 (2020)
|255,80407
254,16818
Dolmadı
233,20913
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
24
82
|828.227 (2023)
852.966 (2022)
Dolmadı (2021)
616.000 (2020)
|254,91411
252,00841
Dolmadı
245,89351
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
10
62
|845.391 (2023)
877.931 (2022)
Dolmadı (2021)
745.000 (2020)
|253,42042
249,97662
Dolmadı
231,64191
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
3
82
|851.824 (2023)
915.498 (2022)
Dolmadı (2021)
741.000 (2020)
|252,85833
246,96405
Dolmadı
231,96360
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
30
—
|851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|252,84779
241,02429
Dolmadı
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|25+0+0+0+0
25+0
28+0
19+0
|25
25
1
19
|852.727 (2023)
825.279 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)
|252,78253
254,32757
Dolmadı
211,55354
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|31+0+0+0+0
25+0
42+0
37+0
|31
25
12
37
|859.724 (2023)
545.225 (2022)
Dolmadı (2021)
912.000 (2020)
|252,19503
281,98173
Dolmadı
216,60353
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|861.714 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|252,02444
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|5+0+0+0+0
5+0
6+0
6+0
|5
5
1
6
|868.691 (2023)
825.047 (2022)
Dolmadı (2021)
955.000 (2020)
|251,42013
254,34777
Dolmadı
211,67371
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0+0+0+0
4+0
10+0
10+0
|10
4
3
10
|870.392 (2023)
474.240 (2022)
Dolmadı (2021)
869.000 (2020)
|251,27560
290,85576
Dolmadı
220,38755
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|70+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|74
62
4
72
|890.016 (2023)
923.521 (2022)
Dolmadı (2021)
709.000 (2020)
|249,64638
246,32866
Dolmadı
235,29145
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0+0+0+0
10+0
3+0
3+0
|15
10
3
—
|890.532 (2023)
932.071 (2022)
553.228 (2021)
Dolmadı (2020)
|249,60582
245,64760
226,01709
Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|90+0+0+0+0
82+0
85+0
80+0
|90
82
66
80
|906.390 (2023)
566.781 (2022)
Dolmadı (2021)
598.000 (2020)
|248,28723
279,48034
Dolmadı
248,16255
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
2
41
|930.128 (2023)
882.090 (2022)
Dolmadı (2021)
836.000 (2020)
|246,37175
249,64480
Dolmadı
223,22421
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0+0+0+0
10+0
4+0
20+0
|6
10
3
6
|935.357 (2023)
1.069.416 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|245,94945
235,38043
Dolmadı
Dolmadı
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|33+0+0+0+0
24+0
30+0
35+0
|33
24
4
17
|935.949 (2023)
927.054 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|245,90096
246,04336
Dolmadı
Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|62
52
1
52
|940.883 (2023)
952.337 (2022)
Dolmadı (2021)
777.000 (2020)
|245,49318
244,07461
Dolmadı
228,44862
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|24+0+0+0+0
21+0
49+0
45+0
|24
21
3
41
|950.474 (2023)
774.170 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|244,72453
258,76812
Dolmadı
Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|70+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|72
62
3
62
|954.219 (2023)
993.006 (2022)
Dolmadı (2021)
764.000 (2020)
|244,41724
240,99875
Dolmadı
229,71305
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
8
62
|957.910 (2023)
999.171 (2022)
Dolmadı (2021)
797.000 (2020)
|244,12439
240,53176
Dolmadı
226,62328
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
11
62
|973.607 (2023)
982.007 (2022)
Dolmadı (2021)
757.000 (2020)
|242,89019
241,83165
Dolmadı
230,38012
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
4
52
|981.802 (2023)
981.024 (2022)
Dolmadı (2021)
977.000 (2020)
|242,25426
241,90542
Dolmadı
207,11953
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10
|630
615
82
410
|991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)
|241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1+0+1+8
40+1
40+1
40+1
|40
41
13
41
|1.000.639 (2023)
796.223 (2022)
Dolmadı (2021)
817.000 (2020)
|240,78847
256,81675
Dolmadı
224,81443
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
6
52
|1.007.867 (2023)
1.005.265 (2022)
Dolmadı (2021)
773.000 (2020)
|240,23950
240,07238
Dolmadı
228,84725
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
11
52
|1.037.433 (2023)
972.173 (2022)
Dolmadı (2021)
878.000 (2020)
|237,95563
242,56308
Dolmadı
219,63326
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
60+2
—
|103
103
16
—
|1.051.459 (2023)
1.012.695 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|236,88818
239,51543
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
5+0
2+0
|10
10
1
2
|1.099.988 (2023)
1.496.591 (2022)
Dolmadı (2021)
544.000 (2020)
|233,27161
204,86649
Dolmadı
255,18276
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|3+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|1.125.741 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|231,39353
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
2
52
|1.129.147 (2023)
1.180.905 (2022)
Dolmadı (2021)
949.000 (2020)
|231,14338
227,47417
Dolmadı
212,43964
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|10
3
1
3
|1.133.363 (2023)
1.091.436 (2022)
Dolmadı (2021)
705.000 (2020)
|230,83562
233,79113
Dolmadı
235,68028
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
|42
41
—
31
|1.145.134 (2023)
1.309.563 (2022)
Dolmadı (2021)
891.000 (2020)
|229,98298
218,51469
Dolmadı
218,48098
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|14+0+0+0+0
5+0
8+0
10+0
|8
5
—
1
|1.147.860 (2023)
721.104 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|229,78900
263,60870
Dolmadı
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2+0+2+13
40+1
40+1
40+1
|67
41
1
41
|1.164.980 (2023)
1.115.913 (2022)
Dolmadı (2021)
960.000 (2020)
|228,56821
232,04272
Dolmadı
210,80283
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
1
41
|1.173.869 (2023)
1.283.922 (2022)
Dolmadı (2021)
947.000 (2020)
|227,93643
220,30923
Dolmadı
212,71978
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0+0+0+0
25+0
17+0
17+0
|34
25
—
2
|1.174.499 (2023)
1.104.048 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|227,89101
232,88344
Dolmadı
Dolmadı
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
4
19
|1.177.480 (2023)
1.235.419 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|227,67942
223,69357
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
40+1
|48
47
—
41
|1.196.075 (2023)
1.221.115 (2022)
Dolmadı (2021)
940.000 (2020)
|226,34042
224,67981
Dolmadı
213,68034
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1
|32
31
—
21
|1.210.749 (2023)
1.315.933 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)
|225,29906
218,07915
Dolmadı
210,00832
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0+0+0+0
25+0
17+0
21+0
|34
25
—
5
|1.213.127 (2023)
1.211.913 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|225,12755
225,31280
Dolmadı
Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1
|54
41
3
41
|1.214.697 (2023)
1.223.076 (2022)
Dolmadı (2021)
843.000 (2020)
|225,00987
224,54146
Dolmadı
222,62629
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
1
31
|1.236.620 (2023)
1.261.073 (2022)
Dolmadı (2021)
959.000 (2020)
|223,45234
221,90477
Dolmadı
211,01979
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1
|42
31
16
21
|1.345.961 (2023)
1.379.308 (2022)
Dolmadı (2021)
726.000 (2020)
|215,81683
213,60823
Dolmadı
233,55613
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0+0+0+0
25+0
53+0
44+0
|34
25
9
44
|1.394.115 (2023)
811.145 (2022)
Dolmadı (2021)
905.000 (2020)
|212,46684
255,52360
Dolmadı
217,25494
|BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi
(BAKÜ-AZERBAYCAN) (Yurt Dışı)
|Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
—
1
|1.464.690 (2023)
1.724.269 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|207,55470
181,39394
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0+0+0+0
25+0
34+0
34+0
|34
25
5
34
|1.641.104 (2023)
845.961 (2022)
Dolmadı (2021)
983.000 (2020)
|194,61333
252,59722
Dolmadı
204,54527
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|1.651.791 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|193,75941
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|7+0+0+0+0
10+0
3+0
—
|3
3
—
—
|1.656.354 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|193,39918
Dolmadı
Dolmadı
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30+0+0+0+0
25+0
38+0
38+0
|17
25
12
38
|1.663.190 (2023)
597.044 (2022)
Dolmadı (2021)
692.000 (2020)
|192,84533
276,10780
Dolmadı
237,14701
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)
|EA
|53+0+0+0+0
30+0
—
—
|53
30
—
—
|1.671.013 (2023)
1.542.252 (2022)
— (2021)
— (2020)
|192,20115
201,21055
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|15+0+0+0+0
10+0
—
—
|8
4
—
—
|1.685.508 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|190,97152
Dolmadı
—
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
—
—
|1
2
—
—
|1.688.757 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|190,69583
Dolmadı
—
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
—
—
|2
—
—
—
|1.692.597 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|190,36567
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|7+0+0+0+0
10+0
3+0
—
|5
2
—
—
|1.795.777 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|179,57743
Dolmadı
Dolmadı
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
3+0
3+0
|10
1
—
—
|1.812.802 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|176,94272
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
5+0
1+0
|7
3
—
1
|1.816.967 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)
|176,20188
Dolmadı
Dolmadı
209,34342
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0+0+0+0
5+0
3+0
10+0
|4
2
—
—
|1.836.420 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|171,88641
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|24+0+0+0+0
13+0
13+0
21+0
|20
13
—
4
|1.838.744 (2023)
961.894 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|171,18643
243,34016
Dolmadı
Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|18+0+0+0+0
15+0
15+0
—
|18
15
2
—
|1.842.416 (2023)
705.444 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|169,97635
265,08396
Dolmadı
—
|AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve İşletme Fakültesi
(BAKÜ-AZERBAYCAN) (Yurt Dışı)
|Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)
|EA
|3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|3
1
—
—
|1.854.278 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|163,35797
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3+0+0+0+0
2+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0+0+0+0
3+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—