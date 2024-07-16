Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Uluslararası İlişkiler eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Uluslararası İlişkiler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!