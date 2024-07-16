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Haberler Yaşam Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:51

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Uluslararası İlişkiler fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Uluslararası İlişkiler taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Uluslararası İlişkiler alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler taban puanları, başarı sıralamaları!

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Uluslararası İlişkiler eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Uluslararası İlişkiler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Uluslararası İlişkiler Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Uluslararası İlişkiler taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 12+0+2+0+1
15+0
14+0
13+0		 15
15
14
13		 302 (2023)
436 (2022)
577 (2021)
859 (2020)		 524,47182
516,72888
463,13005
499,19831
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0		 20
21
21
21		 829 (2023)
1.589 (2022)
1.921 (2021)
1.600 (2020)		 506,64269
493,72301
435,34158
485,87462
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)		 EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
31
31		 1.522 (2023)
1.890 (2022)
2.386 (2021)
1.910 (2020)		 492,02201
489,80386
430,46265
481,45021
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0+1+0+1
7+0
7+0
7+0		 8
7
7
7		 1.812 (2023)
2.102 (2022)
3.186 (2021)
3.120 (2020)		 487,39085
487,36320
423,70522
470,05817
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 70+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 73
82
82
82		 2.267 (2023)
3.923 (2022)
7.436 (2021)
5.090 (2020)		 481,21573
471,87987
403,02251
456,25288
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0+2+0+1
14+0
15+0
14+0		 15
14
15
14		 17.867 (2023)
22.942 (2022)
29.914 (2021)
12.200 (2020)		 423,00419
424,21534
365,51273
430,01830
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0+1+0+1
5+0
7+0
7+0		 7
5
7
7		 19.641 (2023)
25.093 (2022)
41.539 (2021)
25.100 (2020)		 420,95935
422,15017
355,07753
410,00572
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 70+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 36.052 (2023)
53.669 (2022)
60.234 (2021)
47.400 (2020)		 406,34107
402,25098
341,62060
392,13583
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 82+0+0+0+0
82+0
82+0
82+0		 82
82
82
82		 59.616 (2023)
76.360 (2022)
89.653 (2021)
115.000 (2020)		 391,33184
389,96029
325,17999
357,50353
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 61.763 (2023)
86.281 (2022)
86.757 (2021)
58.400 (2020)		 390,14118
385,11264
326,61111
385,50611
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0+1+0+1
6+0
6+0
5+0		 8
6
6
5		 66.778 (2023)
76.181 (2022)
76.356 (2021)
74.600 (2020)		 387,44090
390,05670
332,05823
376,64170
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 96.131 (2023)
125.947 (2022)
133.778 (2021)
117.000 (2020)		 373,62412
367,88056
306,28916
356,38009
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 99.546 (2023)
116.304 (2022)
112.240 (2021)
87.500 (2020)		 372,14966
371,77658
314,85437
370,19199
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+1+0+1
4+0
7+0
6+0		 5
4
7
6		 110.729 (2023)
130.272 (2022)
145.383 (2021)
139.000 (2020)		 367,52815
366,20803
302,06348
346,92847
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 122.541 (2023)
149.626 (2022)
153.921 (2021)
120.000 (2020)		 363,01260
359,01759
299,17412
355,31777
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 134.020 (2023)
153.982 (2022)
152.501 (2021)
128.000 (2020)		 358,87407
357,48839
299,63154
351,76554
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 135.027 (2023)
159.585 (2022)
159.232 (2021)
138.000 (2020)		 358,53593
355,53870
297,40711
347,68518
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 149.190 (2023)
170.289 (2022)
173.336 (2021)
150.000 (2020)		 353,75894
351,94940
292,97911
342,90279
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 155.841 (2023)
176.157 (2022)
185.592 (2021)
180.000 (2020)		 351,67476
350,06189
289,39471
331,79029
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 157.609 (2023)
181.591 (2022)
183.395 (2021)
146.000 (2020)		 351,12235
348,37740
290,00654
344,40892
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0+1+0+1
5+0
11+0
10+0		 6
5
11
10		 158.805 (2023)
165.072 (2022)
169.523 (2021)
145.000 (2020)		 350,77476
353,69963
294,14456
344,61586
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+1+0+1
5+0
12+0
8+0		 5
5
12
8		 162.761 (2023)
179.858 (2022)
233.893 (2021)
159.000 (2020)		 349,56075
348,89327
276,96761
339,29739
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0+0+0+1
5+0
5+0
 3
5
5
 168.287 (2023)
207.370 (2022)
179.345 (2021)
— (2020)		 347,93139
340,76440
291,16341
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0+1+0+1
5+0
3+0
3+0		 6
5
3
3		 171.572 (2023)
165.249 (2022)
169.742 (2021)
187.000 (2020)		 346,97356
353,63446
294,07786
329,46924
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 173.538 (2023)
210.164 (2022)
226.235 (2021)
216.000 (2020)		 346,40649
339,99636
278,81164
320,20196
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0+1+0+1
5+0
9+0
8+0		 6
5
9
8		 181.909 (2023)
167.421 (2022)
190.115 (2021)
151.000 (2020)		 344,06162
352,92660
288,10877
342,53469
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 185.007 (2023)
212.269 (2022)
217.839 (2021)
195.000 (2020)		 343,22329
339,42026
280,88277
326,96018
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 189.170 (2023)
224.581 (2022)
239.991 (2021)
192.000 (2020)		 342,11450
336,16525
275,56520
327,76125
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0+1+0+1
5+0
6+0
6+0		 6
5
6
6		 205.117 (2023)
218.004 (2022)
215.377 (2021)
201.000 (2020)		 338,07699
337,88897
281,49392
325,00739
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0+1+0+1
6+0
10+0
15+0		 8
6
10
15		 205.919 (2023)
236.290 (2022)
295.487 (2021)
327.000 (2020)		 337,87770
333,20286
264,23624
291,98790
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 207.074 (2023)
240.425 (2022)
247.793 (2021)
211.000 (2020)		 337,59001
332,23466
273,81541
321,72363
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 5+0+1+0+1
5+0
3+0
4+0		 5
5
3
4		 207.076 (2023)
223.197 (2022)
202.730 (2021)
197.000 (2020)		 337,58987
336,51072
284,70979
326,30536
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 207.234 (2023)
241.743 (2022)
250.533 (2021)
204.000 (2020)		 337,55106
331,92227
273,23093
323,95230
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 40+0+0+0+0
40+0
40+0
40+0		 40
40
40
40		 210.224 (2023)
178.148 (2022)
214.569 (2021)
287.000 (2020)		 336,82300
349,42513
281,68520
300,93659
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 213.438 (2023)
238.710 (2022)
246.106 (2021)
203.000 (2020)		 336,02242
332,64150
274,19547
324,27034
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3		 105
103
103
113		 221.534 (2023)
256.471 (2022)
278.949 (2021)
236.000 (2020)		 334,11234
328,38689
267,41210
314,23875
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+1+0+1
7+0
7+0
4+0		 4
7
7
4		 223.153 (2023)
243.572 (2022)
236.794 (2021)
207.000 (2020)		 333,74024
331,47525
276,29918
322,91627
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın İktisat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 243.221 (2023)
272.677 (2022)
288.955 (2021)
265.000 (2020)		 329,27972
324,78634
265,46330
306,38731
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0+1+0+1
6+0
5+0
6+0		 7
6
5
6		 245.156 (2023)
293.160 (2022)
242.896 (2021)
298.000 (2020)		 328,85775
320,45580
274,89878
298,43025
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0+0+0+1
15+0
15+0
15+0		 10
15
15
15		 246.936 (2023)
271.027 (2022)
282.549 (2021)
231.000 (2020)		 328,47588
325,14731
266,70808
315,73339
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 254.532 (2023)
290.283 (2022)
290.329 (2021)
242.000 (2020)		 326,89514
321,03014
265,20348
312,58229
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 260.293 (2023)
287.451 (2022)
314.420 (2021)
285.000 (2020)		 325,72385
321,62217
260,78031
301,44951
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 277.017 (2023)
303.668 (2022)
319.851 (2021)
279.000 (2020)		 322,37495
318,34106
259,81879
302,90514
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 286.003 (2023)
313.200 (2022)
325.302 (2021)
307.000 (2020)		 320,62668
316,46269
258,86469
296,42379
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 294.437 (2023)
329.708 (2022)
348.739 (2021)
300.000 (2020)		 319,02685
313,34843
254,98545
297,88540
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 64
62
62
72		 328.902 (2023)
358.402 (2022)
357.996 (2021)
328.000 (2020)		 312,92025
308,26141
253,54104
291,67839
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 82+0+0+0+0
85+0
69+0
45+0		 82
85
69
45		 338.508 (2023)
306.008 (2022)
266.362 (2021)
264.000 (2020)		 311,29151
317,88437
269,93721
306,78643
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3

 93
93

 351.499 (2023)
366.287 (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,16951
306,93352
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3		 84
82
82
93		 359.750 (2023)
366.067 (2022)
399.144 (2021)
360.000 (2020)		 307,84844
306,97147
247,33641
285,16521
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
 83
82
82
 361.444 (2023)
412.688 (2022)
479.108 (2021)
— (2020)		 307,58212
299,59151
236,79154
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 370.511 (2023)
372.075 (2022)
394.564 (2021)
344.000 (2020)		 306,18567
305,96603
248,00290
288,36380
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 371.135 (2023)
378.911 (2022)
424.058 (2021)
378.000 (2020)		 306,09364
304,84969
243,88042
281,52821
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın İktisat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 62
52
52
41		 405.010 (2023)
416.076 (2022)
442.802 (2021)
364.000 (2020)		 301,08012
299,08641
241,39201
284,33206
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 16+0+1+0+1
30+0
50+0
40+0		 17
30
50
40		 407.970 (2023)
468.883 (2022)
565.485 (2021)
532.000 (2020)		 300,65406
291,55011
222,76702
256,85971
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 409.674 (2023)
420.096 (2022)
437.797 (2021)
373.000 (2020)		 300,40429
298,48410
242,05419
282,53278
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0+0+0+0
2+0
7+0
5+0		 2
2

1		 414.947 (2023)
420.891 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 299,65731
298,36880
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 427.095 (2023)
432.924 (2022)
473.956 (2021)
406.000 (2020)		 297,95507
296,60483
237,43714
276,49990
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0+0+0+0
10+0
10+0
6+0		 8
10
8
6		 483.694 (2023)
529.233 (2022)
Dolmadı (2021)
508.000 (2020)		 290,46198
283,90646
Dolmadı
260,26172
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0


 5


 489.529 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 289,74248
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
5
15		 504.879 (2023)
567.639 (2022)
Dolmadı (2021)
768.000 (2020)		 287,85684
279,38598
Dolmadı
229,29602
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3

 93
93

 522.685 (2023)
517.195 (2022)
— (2021)
— (2020)		 285,70474
285,36533
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 110+3+0+3+0
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 532.683 (2023)
530.241 (2022)
546.407 (2021)
490.000 (2020)		 284,51771
283,78008
227,40791
262,89140
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 90+3+0+3+0
90+3

 95
93

 540.678 (2023)
532.940 (2022)
— (2021)
— (2020)		 283,59937
283,44546
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 55+2+0+2+14
55+2
50+2
50+2		 73
57
43
52		 541.507 (2023)
569.960 (2022)
Dolmadı (2021)
552.000 (2020)		 283,50263
279,12566
Dolmadı
254,02321
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 43+0+0+0+0
42+0
42+0
40+0		 43
42
42
40		 565.357 (2023)
315.524 (2022)
327.562 (2021)
345.000 (2020)		 280,78347
316,02755
258,49575
288,21078
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 579.059 (2023)
564.279 (2022)
569.612 (2021)
506.000 (2020)		 279,24351
279,76542
221,19183
260,45996
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2		 73
72
72
82		 580.029 (2023)
563.283 (2022)
564.173 (2021)
503.000 (2020)		 279,13330
279,87901
223,19204
260,88969
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 583.797 (2023)
571.785 (2022)
575.366 (2021)
551.000 (2020)		 278,70793
278,92471
217,83543
254,24717
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
45
62		 591.292 (2023)
595.838 (2022)
Dolmadı (2021)
570.000 (2020)		 277,88661
276,23385
Dolmadı
251,71293
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
93
103		 620.419 (2023)
609.467 (2022)
Dolmadı (2021)
508.000 (2020)		 274,75884
274,77292
Dolmadı
260,21263
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
45
82		 621.909 (2023)
633.653 (2022)
Dolmadı (2021)
535.000 (2020)		 274,59605
272,19983
Dolmadı
256,37517
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 82
82
51
72		 635.230 (2023)
640.308 (2022)
Dolmadı (2021)
548.000 (2020)		 273,20213
271,50004
Dolmadı
254,55302
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 38+0+0+0+0
33+0
32+0
27+0		 38
33
27
27		 636.757 (2023)
606.542 (2022)
Dolmadı (2021)
658.000 (2020)		 273,04002
275,08569
Dolmadı
241,00006
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
90+3		 83
82
63
93		 643.969 (2023)
616.038 (2022)
Dolmadı (2021)
525.000 (2020)		 272,28402
274,06134
Dolmadı
257,71250
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
48
52		 677.825 (2023)
677.254 (2022)
Dolmadı (2021)
542.000 (2020)		 268,84952
267,79934
Dolmadı
255,36789
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 41
41
18
 698.232 (2023)
759.716 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 266,85590
260,05244
Dolmadı
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)		 Uluslararası İlişkiler EA 5+0+0+0+0
5+0
15+0
15+0		 5
5
3
15		 719.560 (2023)
702.748 (2022)
Dolmadı (2021)
918.000 (2020)		 264,80024
265,34416
Dolmadı
216,02758
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 41
41
12
 729.531 (2023)
828.276 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 263,84757
254,07177
Dolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1		 41
41

36		 737.224 (2023)
792.266 (2022)
Dolmadı (2021)
718.000 (2020)		 263,13349
257,16934
Dolmadı
234,36150
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 7+0+0+0+0
4+0
5+0
4+0		 7
4

4		 738.179 (2023)
715.121 (2022)
Dolmadı (2021)
817.000 (2020)		 263,04424
264,17182
Dolmadı
224,83491
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 41+0+0+0+0
33+0
29+0
14+0		 41
33
10
14		 782.620 (2023)
701.860 (2022)
Dolmadı (2021)
809.000 (2020)		 258,95625
265,42978
Dolmadı
225,49023
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
2
2		 788.520 (2023)
764.564 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 258,41377
259,62119
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

1		 791.010 (2023)
365.918 (2022)
Dolmadı (2021)
849.000 (2020)		 258,19169
306,99935
Dolmadı
222,06243
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2

 82
82

 795.754 (2023)
814.963 (2022)
— (2021)
— (2020)		 257,76330
255,19924
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
4
41		 797.668 (2023)
862.738 (2022)
Dolmadı (2021)
720.000 (2020)		 257,59861
251,20746
Dolmadı
234,09080
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
3
52		 818.071 (2023)
827.148 (2022)
Dolmadı (2021)
729.000 (2020)		 255,80407
254,16818
Dolmadı
233,20913
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
24
82		 828.227 (2023)
852.966 (2022)
Dolmadı (2021)
616.000 (2020)		 254,91411
252,00841
Dolmadı
245,89351
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
10
62		 845.391 (2023)
877.931 (2022)
Dolmadı (2021)
745.000 (2020)		 253,42042
249,97662
Dolmadı
231,64191
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
3
82		 851.824 (2023)
915.498 (2022)
Dolmadı (2021)
741.000 (2020)		 252,85833
246,96405
Dolmadı
231,96360
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
30
 851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 252,84779
241,02429
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 25+0+0+0+0
25+0
28+0
19+0		 25
25
1
19		 852.727 (2023)
825.279 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)		 252,78253
254,32757
Dolmadı
211,55354
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 31+0+0+0+0
25+0
42+0
37+0		 31
25
12
37		 859.724 (2023)
545.225 (2022)
Dolmadı (2021)
912.000 (2020)		 252,19503
281,98173
Dolmadı
216,60353
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 3+0+0+0+0


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 861.714 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 252,02444
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı)		 Uluslararası İlişkiler EA 5+0+0+0+0
5+0
6+0
6+0		 5
5
1
6		 868.691 (2023)
825.047 (2022)
Dolmadı (2021)
955.000 (2020)		 251,42013
254,34777
Dolmadı
211,67371
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0+0+0+0
4+0
10+0
10+0		 10
4
3
10		 870.392 (2023)
474.240 (2022)
Dolmadı (2021)
869.000 (2020)		 251,27560
290,85576
Dolmadı
220,38755
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 70+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 74
62
4
72		 890.016 (2023)
923.521 (2022)
Dolmadı (2021)
709.000 (2020)		 249,64638
246,32866
Dolmadı
235,29145
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0+0+0+0
10+0
3+0
3+0		 15
10
3
 890.532 (2023)
932.071 (2022)
553.228 (2021)
Dolmadı (2020)		 249,60582
245,64760
226,01709
Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 90+0+0+0+0
82+0
85+0
80+0		 90
82
66
80		 906.390 (2023)
566.781 (2022)
Dolmadı (2021)
598.000 (2020)		 248,28723
279,48034
Dolmadı
248,16255
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
2
41		 930.128 (2023)
882.090 (2022)
Dolmadı (2021)
836.000 (2020)		 246,37175
249,64480
Dolmadı
223,22421
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0+0+0+0
10+0
4+0
20+0		 6
10
3
6		 935.357 (2023)
1.069.416 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 245,94945
235,38043
Dolmadı
Dolmadı
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 33+0+0+0+0
24+0
30+0
35+0		 33
24
4
17		 935.949 (2023)
927.054 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 245,90096
246,04336
Dolmadı
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 62
52
1
52		 940.883 (2023)
952.337 (2022)
Dolmadı (2021)
777.000 (2020)		 245,49318
244,07461
Dolmadı
228,44862
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 24+0+0+0+0
21+0
49+0
45+0		 24
21
3
41		 950.474 (2023)
774.170 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 244,72453
258,76812
Dolmadı
Dolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 70+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 72
62
3
62		 954.219 (2023)
993.006 (2022)
Dolmadı (2021)
764.000 (2020)		 244,41724
240,99875
Dolmadı
229,71305
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
8
62		 957.910 (2023)
999.171 (2022)
Dolmadı (2021)
797.000 (2020)		 244,12439
240,53176
Dolmadı
226,62328
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
11
62		 973.607 (2023)
982.007 (2022)
Dolmadı (2021)
757.000 (2020)		 242,89019
241,83165
Dolmadı
230,38012
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
4
52		 981.802 (2023)
981.024 (2022)
Dolmadı (2021)
977.000 (2020)		 242,25426
241,90542
Dolmadı
207,11953
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10		 630
615
82
410		 991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)		 241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 30+1+0+1+8
40+1
40+1
40+1		 40
41
13
41		 1.000.639 (2023)
796.223 (2022)
Dolmadı (2021)
817.000 (2020)		 240,78847
256,81675
Dolmadı
224,81443
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
6
52		 1.007.867 (2023)
1.005.265 (2022)
Dolmadı (2021)
773.000 (2020)		 240,23950
240,07238
Dolmadı
228,84725
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
11
52		 1.037.433 (2023)
972.173 (2022)
Dolmadı (2021)
878.000 (2020)		 237,95563
242,56308
Dolmadı
219,63326
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 100+3+0+3+0
100+3
60+2
 103
103
16
 1.051.459 (2023)
1.012.695 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 236,88818
239,51543
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
10+0
5+0
2+0		 10
10
1
2		 1.099.988 (2023)
1.496.591 (2022)
Dolmadı (2021)
544.000 (2020)		 233,27161
204,86649
Dolmadı
255,18276
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 3+0+0+0+0


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 1.125.741 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 231,39353
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
2
52		 1.129.147 (2023)
1.180.905 (2022)
Dolmadı (2021)
949.000 (2020)		 231,14338
227,47417
Dolmadı
212,43964
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 10
3
1
3		 1.133.363 (2023)
1.091.436 (2022)
Dolmadı (2021)
705.000 (2020)		 230,83562
233,79113
Dolmadı
235,68028
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1		 42
41

31		 1.145.134 (2023)
1.309.563 (2022)
Dolmadı (2021)
891.000 (2020)		 229,98298
218,51469
Dolmadı
218,48098
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 14+0+0+0+0
5+0
8+0
10+0		 8
5

1		 1.147.860 (2023)
721.104 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 229,78900
263,60870
Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+13
40+1
40+1
40+1		 67
41
1
41		 1.164.980 (2023)
1.115.913 (2022)
Dolmadı (2021)
960.000 (2020)		 228,56821
232,04272
Dolmadı
210,80283
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
1
41		 1.173.869 (2023)
1.283.922 (2022)
Dolmadı (2021)
947.000 (2020)		 227,93643
220,30923
Dolmadı
212,71978
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0+0+0+0
25+0
17+0
17+0		 34
25

2		 1.174.499 (2023)
1.104.048 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 227,89101
232,88344
Dolmadı
Dolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
4
19		 1.177.480 (2023)
1.235.419 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 227,67942
223,69357
Dolmadı
Dolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 45+2+0+2+0
45+2
45+2
40+1		 48
47

41		 1.196.075 (2023)
1.221.115 (2022)
Dolmadı (2021)
940.000 (2020)		 226,34042
224,67981
Dolmadı
213,68034
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1		 32
31

21		 1.210.749 (2023)
1.315.933 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)		 225,29906
218,07915
Dolmadı
210,00832
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 34+0+0+0+0
25+0
17+0
21+0		 34
25

5		 1.213.127 (2023)
1.211.913 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 225,12755
225,31280
Dolmadı
Dolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 50+2+0+2+0
40+1
40+1
40+1		 54
41
3
41		 1.214.697 (2023)
1.223.076 (2022)
Dolmadı (2021)
843.000 (2020)		 225,00987
224,54146
Dolmadı
222,62629
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
1
31		 1.236.620 (2023)
1.261.073 (2022)
Dolmadı (2021)
959.000 (2020)		 223,45234
221,90477
Dolmadı
211,01979
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 40+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1		 42
31
16
21		 1.345.961 (2023)
1.379.308 (2022)
Dolmadı (2021)
726.000 (2020)		 215,81683
213,60823
Dolmadı
233,55613
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0+0+0+0
25+0
53+0
44+0		 34
25
9
44		 1.394.115 (2023)
811.145 (2022)
Dolmadı (2021)
905.000 (2020)		 212,46684
255,52360
Dolmadı
217,25494
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi
(BAKÜ-AZERBAYCAN) (Yurt Dışı)		 Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0		 5
5

1		 1.464.690 (2023)
1.724.269 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 207,55470
181,39394
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0+0+0+0
25+0
34+0
34+0		 34
25
5
34		 1.641.104 (2023)
845.961 (2022)
Dolmadı (2021)
983.000 (2020)		 194,61333
252,59722
Dolmadı
204,54527
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 1+0+0+0+0


 1


 1.651.791 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 193,75941
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 7+0+0+0+0
10+0
3+0
 3
3

 1.656.354 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 193,39918
Dolmadı
Dolmadı
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 30+0+0+0+0
25+0
38+0
38+0		 17
25
12
38		 1.663.190 (2023)
597.044 (2022)
Dolmadı (2021)
692.000 (2020)		 192,84533
276,10780
Dolmadı
237,14701
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 53+0+0+0+0
30+0

 53
30

 1.671.013 (2023)
1.542.252 (2022)
— (2021)
— (2020)		 192,20115
201,21055
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 15+0+0+0+0
10+0

 8
4

 1.685.508 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 190,97152
Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0+0+0+0
10+0

 1
2

 1.688.757 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 190,69583
Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
10+0

 2


 1.692.597 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 190,36567
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 7+0+0+0+0
10+0
3+0
 5
2

 1.795.777 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 179,57743
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0+0+0+0
10+0
3+0
3+0		 10
1

 1.812.802 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 176,94272
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
10+0
5+0
1+0		 7
3

1		 1.816.967 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)		 176,20188
Dolmadı
Dolmadı
209,34342
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0+0+0+0
5+0
3+0
10+0		 4
2

 1.836.420 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 171,88641
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 24+0+0+0+0
13+0
13+0
21+0		 20
13

4		 1.838.744 (2023)
961.894 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 171,18643
243,34016
Dolmadı
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 18+0+0+0+0
15+0
15+0
 18
15
2
 1.842.416 (2023)
705.444 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 169,97635
265,08396
Dolmadı
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve İşletme Fakültesi
(BAKÜ-AZERBAYCAN) (Yurt Dışı)		 Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 3
1

 1.854.278 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 163,35797
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 3+0+0+0+0
2+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0+0+0+0
3+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
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