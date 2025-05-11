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Haberler Yaşam Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 21:49

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda şiiri vardır?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya"Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda şiiri vardır? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

CEVABI: Milyon Kere Ayten

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Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
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Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hangi adda şiiri vardır? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı