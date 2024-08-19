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Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:48

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt işlemleri başladı. Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar süreci araştırmaya başladı. Adaylar kayıt işlemlerini https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden yapacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite e-kayıt ekranı

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adaylar kayıt takvimini araştırmaya başladı. Öğrenciler kayıtlarını e-Devlet ekranından gerçekleştirecek. Üniversite kayıtları için e kayıt ekranı sorgulanıyor. İşte, üniversite kayıt tarihleri...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2024 NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemleri kazanılan okula gidilerek bire bir yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. e-Kayıt yaptırmak isteyenler e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabilecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıtları ardından açık kalan kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi başlayacak.Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara da ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

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