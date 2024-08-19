Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
11:48
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | Üniversite kaydı ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt işlemleri başladı. Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar süreci araştırmaya başladı. Adaylar kayıt işlemlerini https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden yapacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite e-kayıt ekranı