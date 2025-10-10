Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversite ek kayıtları bugün başlıyor! 2025 YKS ek yerleştirme kapsamında üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:25

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversite ek kayıtları için gözler YÖK takvimine çevrilmişti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya doğrudan üniversiteye giderek gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek yerleştirme kapsamında üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, başladı mı? İşte detaylar.

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, üniversite ek kayıt sürecine odaklanmıştı. Ek yerleştirmelerle kayıt hakkı elde eden öğrenciler, sürece ilişkin detayları merak ediyor. Bu kapsamda YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlıyor üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLIYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;

Ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

E-Devlet kayıt işlemleri için adayların e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
E-Devlet'ten kayıt yapan adayların ayrıca üniversiteye gidip belge teslim etmesine gerek bulunmuyor.

Ek yerleştirme döneminde kayıt hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek.

Tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

