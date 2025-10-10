Haberler
Yaşam
Üniversite ek kayıtları bugün başlıyor! 2025 YKS ek yerleştirme kapsamında üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:25
Üniversite ek kayıtları bugün başlıyor! 2025 YKS ek yerleştirme kapsamında üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversite ek kayıtları için gözler YÖK takvimine çevrilmişti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya doğrudan üniversiteye giderek gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek yerleştirme kapsamında üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, başladı mı? İşte detaylar.