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Haberler Yaşam Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:44

Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

YKS tercih dönemi devam ederken adaylar yerleştirme sonuçları ardından kayıt için araştırmalarına hız kazandıracak. Yeni akademik yılın ne zaman başlayacağı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimi 2024-2025 kontrol ediliyor. Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak merak konusu. Aday öğrenciler resmi bilgileri kontrol ediyor. Peki; üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, online mı, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar...

Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

Üniversite kayıt tarihleri YÖK akademik takvimi ile kontrol ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ardından kayıt için gün sayacak öğrenciler üniversite kayıtları ne zaman merak ediyor. Özellikle ikamet ettikleri şehirden farklı bir şehirde okuyacaklar kesin kayıt işlemlerini takip edecek. Peki; 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

YKS TERCİH DÖNEMİ DEVAM EDİYOR!

YKS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden başladı. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile belli oldu.

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Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları e-devlet veya üniversitelerin belirttiği kayıt sistemlerinden gerçekleşecek. Online kayıt yapan adaylar istenmesi durumunda evraklarını ilgili ğniversiteye teslim edecek.

Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?
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