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Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
14:44
Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?
YKS tercih dönemi devam ederken adaylar yerleştirme sonuçları ardından kayıt için araştırmalarına hız kazandıracak. Yeni akademik yılın ne zaman başlayacağı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimi 2024-2025 kontrol ediliyor. Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak merak konusu. Aday öğrenciler resmi bilgileri kontrol ediyor. Peki; üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, online mı, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar...