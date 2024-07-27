Üniversite kayıtları ne zaman? YÖK ile 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

Üniversite kayıt tarihleri YÖK akademik takvimi ile kontrol ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ardından kayıt için gün sayacak öğrenciler üniversite kayıtları ne zaman merak ediyor. Özellikle ikamet ettikleri şehirden farklı bir şehirde okuyacaklar kesin kayıt işlemlerini takip edecek. Peki; 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?