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Haberler Yaşam Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:57

Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

Üniversite sınavına hazırlanan binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının son tarihine odaklanmış durumda. Adaylar için üniversiteye girişin ilk adımı olacak bu sınav 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. YKS başvuru süreci, 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte, YKS son başvuru tarihi

Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım devam ediyor. 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru sürecinde itibaren yüzbinlerce kişi başvuru işlemlerini tamamladı. Henüz tamamlamayan adaylar ise "YKS başvuruları ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında tüm detaylar.

Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

YKS SON BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuz ile birlikte YKS başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru süreci 6 Şubat'ta başladı ve süreç devam ediyor. AYT, TYT ve YDT başvuru işlemleri 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

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Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.

Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.

Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Üniversite sınavına başvuru yapmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı iki gün boyunca açık olurken geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. AYT, YDT ve TYT oturumlarının her birisi için başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi.

Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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