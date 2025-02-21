Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım devam ediyor. 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru sürecinde itibaren yüzbinlerce kişi başvuru işlemlerini tamamladı. Henüz tamamlamayan adaylar ise "YKS başvuruları ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında tüm detaylar.