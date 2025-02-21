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Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:57
Üniversite sınavı YKS başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? YKS AYT, TYT ve YDT başvuru tarihleri ve ücretleri
Üniversite sınavına hazırlanan binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının son tarihine odaklanmış durumda. Adaylar için üniversiteye girişin ilk adımı olacak bu sınav 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. YKS başvuru süreci, 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte, YKS son başvuru tarihi…